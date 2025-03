“Anteriormente, la pedagogía entendía que el ‘core’ (núcleo) de su oficio era la construcción de contenido, lo cognitivo, y que lo afectivo-emocional era como un adornito del árbol. Hoy, entendemos que es exactamente al revés, que el ‘core’ de la infancia, el ‘core’ de la pedagogía es el aparato afectivo-emocional, no lo otro . Si algún hijo o alumno suyo se le va para la vida muy mal desde lo cognitivo, desde los contenidos, pero muy bien desde lo afectivo-emocional, eso se puede (corregir). Pero, al revés, si su hijo o alumno se va para la vida muy bien desde lo cognitivo, brillante, pero espantoso desde lo afectivo-emocional, usted no sabe el infierno que le espera a él y a ustedes”, puntualizó el doctor Jorge Eslava Cobos , director del Instituto Colombiano de Neurociencias y experto en materia de neurodesarrollo y aprendizaje.

Frente a una audiencia de docentes, terapistas y profesionales de la salud mental , la charla del neuropediatra subrayó que elementos como la uniformidad de criterios de ingreso a instituciones educativas reflejan la persistencia de mentalidades que aún no internalizan la importancia de acercamientos más individualizados al aprendizaje y los procesos académicos.

“La verdadera sustancia está en lo afectivo y emocional. Y eso depende de ti, y cuando estamos hablando de la escuela, ese vínculo hace referencia a la formación emocional de los entornos educativos, que, a su vez, depende de la competencia emocional del maestro . No es una invitación a una cacería de brujas, para andar buscando qué maestro es incompetente emocionalmente; es al revés, para que nos cuestionemos si donde trabajamos o si nosotros mismos, como maestros, somos emocionalmente competentes”, prosiguió Eslava Cobos, haciendo referencia al concepto de la “neuroeducación”, como se conoce a la capacidad de entender y guiar correctamente a los niños.

“El asunto es que lo terminaron interiorizando como que la memoria no tiene nada que ver en los aprendizajes, y eso por supuesto que no (es correcto). Memoria tiene todo que ver con el aprendizaje; no la que pedían antes, pero claro que importa”, acentuó el también expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología.