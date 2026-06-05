Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas hombre imputado de agredir a otro con un machete en San Juan

La víctima sufrió una herida profunda en el cuello, la amputación parcial de una oreja y múltiples laceraciones

5 de junio de 2026 - 2:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Acabábamos de empezar la clase y escuchamos gritos... Vimos al profesor en un charco de sangre en el suelo". (Thinkstock)
El juez determinó causa en todos los delitos y le señaló una fianza de $900,000.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El juez Ángel D. Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, halló causa para arresto contra un hombre que habría agredido a otro con un machete en hechos ocurridos el 10 de mayo, en la calle Ceuta del mencionado pueblo.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Policía, el día del incidente, el imputado, identificado como Daniel Y. Gómez, sostuvo una discusión con otro hombre de 44 años con relación a unas maderas.

Acto seguido, Gómez se dirigió a un vehículo de donde presuntamente sacó un machete y agredió al perjudicado.

La Uniformada indicó que la víctima sufrió una herida profunda de alrededor de 11 centímetros en el cuello, amputación parcial de una oreja, heridas en una mano y en el dedo índice, así como múltiples laceraciones en diferentes partes del cuerpo.

Por estos hechos, la Fiscalía de San Juan radicó cargos contra el imputado por tentativa de asesinato en primer grado y uso y portación de arma blanca.

El juez determinó causa en todos los delitos y le señaló una fianza de $900,000, la cual no prestó, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSan JuanCICDepartamento de JusticiaArmas blancasLey de Armas
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: