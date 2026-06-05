Tras las rejas hombre imputado de agredir a otro con un machete en San Juan
La víctima sufrió una herida profunda en el cuello, la amputación parcial de una oreja y múltiples laceraciones
5 de junio de 2026 - 2:20 PM
5 de junio de 2026 - 2:20 PM
El juez Ángel D. Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, halló causa para arresto contra un hombre que habría agredido a otro con un machete en hechos ocurridos el 10 de mayo, en la calle Ceuta del mencionado pueblo.
De acuerdo con la Policía, el día del incidente, el imputado, identificado como Daniel Y. Gómez, sostuvo una discusión con otro hombre de 44 años con relación a unas maderas.
Acto seguido, Gómez se dirigió a un vehículo de donde presuntamente sacó un machete y agredió al perjudicado.
La Uniformada indicó que la víctima sufrió una herida profunda de alrededor de 11 centímetros en el cuello, amputación parcial de una oreja, heridas en una mano y en el dedo índice, así como múltiples laceraciones en diferentes partes del cuerpo.
Por estos hechos, la Fiscalía de San Juan radicó cargos contra el imputado por tentativa de asesinato en primer grado y uso y portación de arma blanca.
El juez determinó causa en todos los delitos y le señaló una fianza de $900,000, la cual no prestó, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.
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