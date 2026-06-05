Estipulación de 16 testigos marca el noveno día de juicio contra Elvia Cabrera

Aibonito - En el noveno día de juicio contra Elvia Cabrera Rivera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, el jurado quedó excusado por el juez Luis S. Barreto Altieri, ya que el Ministerio Público y la defensa estarían manejando prueba y estipulando a 16 testigos.

Durante los procedimientos celebrados el viernes en la sala 1 del Tribunal de Aibonito, las partes acordaron, mediante estipulación, la presentación del testimonio de agentes investigadores de la Policía, analistas forenses y otro personal de Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

La estipulación significa que los testigos en el caso no tienen que prestar su declaración de manera física, en la sala de un tribunal, debido a que las declaraciones que ya han hecho pueden ser utilizadas durante el proceso.

Como parte de la prueba estipulada trascendió, nuevamente, que hay evidencia relacionada con el teléfono celular de la occisa y su análisis en el Centro de Crímenes Cibernéticos de la Policía en Ponce.

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1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel 1 / 5 A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. Alex Figueroa Cancel Compartir

Del teléfono de Gabriela Nicole se hizo una llamada a las 11:52 p.m. del 10 de agosto al número telefónico de su madre, Lisandra Rosario del Río. Un minuto después, a las 11:53 p.m., se envió un mensaje de texto al mismo número.

No se ofrecieron más detalles.

Entre los testigos estipulados figura el agente Javier Vélez Jiménez, de la División de Crímenes Cibernéticos en Ponce, quien recibió, el 3 de septiembre, el teléfono celular de Gabriela Nicole y el de Miriathny Avilés Rodríguez, hermana paterna de la coacusada Anthonieska Avilés Cabrera.

También, fueron estipulados los agentes de la Policía Carlos Alonso Cortés y el sargento Osvaldo Matos Valntín, quienes participaron en el manejo y custodia de la evidencia digital.

La lista incluye, además, a María Meléndez Rodríguez, Ruth Cardona Lugo y Rafael Vélez Díaz, analistas forenses del ICF que trabajaron con muestras bucales de tres amigos de Gabriela Nicole: Dylan Y. Berríos Suárez, Yandriel Dávila Feliciano y Reynaldo Fernández.

Murphy Rivera Alicea y Félix Vázquez Solís fueron, de igual manera, testigos estipulados. Estos se desempeñaban como receptores de evidencia en la agencia.

1 / 6 | Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera. La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. - Poder Judicial 1 / 6 Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. Poder Judicial Compartir

Asimismo, contaron con el testimonio del sargento Luis A. Ortiz, supervisor de la División de Servicios Técnicos, quien monitoreó a la agente Glenda Vázquez Vázquez en la escena y, posteriormente, trasladó la evidencia del ICF a la comandancia de Aibonito.

Vázquez Vázquez, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), fue la encargada de tomar unas 70 fotos como partes de la investigación, entre ellas las heridas de la víctima, la escena del crimen y el material recopilado durante el allanamiento hecho en la residencia de Cabrera Rivera, ubicada en el sector El Coquí.

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Por otro lado, las partes acordaron la presentación del testimonio de Danishka Gracia Fuentes, asistente de patología forense que participó en la autopsia de la adolescente.

De igual forma, se estipuló prueba relacionada con Valerie Goméz Morales, especialista en toxicología forense.

Según los resultados mencionados en sala, los análisis toxicológicos de la adolescente arrojaron resultados negativos para alcohol y sustancias controladas.

¿Inconsistencias? “Están ocurriendo cosas muy interesantes” al iniciar juicio contra Elvia Cabrera Así lo percibió la abogada Mayra López Mulero. “Yo no sé si estábamos en la misma sala”, respondió la fiscal, en el marco del desfile de prueba contra la coacusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

La defensa, a cargo de los abogados Mayra López Mulero, Alberto Rivera Ramos y Yancarlos Maysonet Hernández, y el Ministerio Público también acordaron la presentación del testimonio de Valeria Vázquez Mercado y Nancy Estrada Berríos.

Ambas llevaron a cabo los arrestos de Anthonieska Avilés Cabrera y su madre, Elvia Cabrera Rivera, el pasado 19 de agosto de 2025 para transportarlas a donde se radicarían los cargos.

Las dos enfrentan dos cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

Entre el resto de los testigos estipulados figuran William Rivera Rivera, representante de la compañía Claro, quien recibió una solicitud para identificar a nombre de quién estaba registrada una línea telefónica, que resultó pertenecer a Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo, mejor amiga de Anthonieska.

En vista preliminar esta había declarado que, alegadamente, Anthonieska le confesó el asesinato de Gabriela Nicole.

Asimismo, incluyeron al agente Leing Lebrón Vega, del CIC de Aibonito, quien diligenció tres subpoenas relacionados con expedientes médicos del hospital Menonita del municipio, donde la adolescente fue llevada y la doctora Carla Mercado certificó su muerte a las 12:35 a.m.

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Desde el inicio de el proceso judicial, las partes han reconocido que el caso podría extenderse hasta el mes de octubre por el alto volumen de testigos, que, según informado por la Fiscalía, excedía los 60.

Elvia Cabrera Rivera durante el quinto día de juicio por jurado en su contra por el asesinato de la Gabriela Nicole Pratts Rosario, el 11 de agosto de 2025, en Aibonito. (Captura)

El jurado, compuesto por ocho mujeres, cuatro hombres y cinco suplentes, quedó citado para el próximo miércoles, 10 de junio a las 9:30 a.m.

Al momento, el Ministerio Público, compuesto por las fiscales Silda Rubio Barreto, Myriam Nieves Vera y Jackeline Pizarro Gutiérrez, ha presentado ocho testigos.

Caso de Anthonieska

De forma paralela, la hija de la acusada se prepara para el inicio del juicio en su contra este próximo 23 de junio, luego de que su defensa intentara, durante meses, paralizar el proceso penal, que se tramita por separado.

Así llegó Anthonieska Avilés al Tribunal de Aibonito La coacusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario tuvo una vista previo al juicio.

Las partes se reunieron el pasado lunes, 1 de junio, para retomar varios puntos tras una moción sometida el viernes pasado en la que solicitaban a la Fiscalía documentación relacionada con la evidencia pendiente.

Hasta ese día, había 14 vídeos de cámaras corporales de agentes de la Policía y dos copias de querellas administrativas de los agentes Gerardo Berríos Padilla, octavo testigo de la Fiscalía en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, y el agente Ángel Torres Romero.

De esos 14 vídeos por entregar, 11 ya fueron otorgados a la defensa de la acusada, compuesta por las licenciadas María S. Sáez Matos, Athelyn Jiménez Emanuelli y Rocío Revellés Ponce de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).

Entre otros documentos solicitados se encuentra un expediente del Departamento de la Familia perteneciente a un menor identificado como “S.G.R.”.

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Empero, este viernes, la defensa de Anthonieska recurrió al Tribunal Supremo para que se revoque la decisión del foro apelativo, que confirmó la procesabilidad de la acusada.

¿Qué ocurrió ese día?

Los hechos se registraron entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, durante las actividades del “Cierre de Verano Municipal”, cuando dos jóvenes resultaron heridos de arma blanca en medio de una discusión que todavía no ha sido esclarecida.

Pratts Rosario, presuntamente, intervino en una pelea para defender a su hermana. Cabrera Rivera, alegadamente, sacó un objeto punzante de su cartera y se lo entregó a su hija, según la declaración de Caratini Ortiz.

La testigo también indicó que Anthonieska le propinó a Pratts Rosario “como si fueran puños” de abajo hacia arriba.

La menor fue llevada al hospital Menonita de Aibonito, donde la doctora Carla Mercado certificó su muerte a las 12:35 a.m. de ese lunes.

Pratts Rosario falleció tras recibir 11 puñaladas con un objeto punzante; una de ellas le atravesó el corazón, según testificó anteriormente el patólogo Javier Gustavo Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Gabriela Nicole cumpliría 17 años el día posterior al crimen, el 12 de agosto de 2025, y se habría graduado de la Escuela Superior Bonifacio Sánchez este pasado 27 de mayo.

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