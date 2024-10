El “consumo” de alcohol, una práctica muy habitual entre muchos animales salvajes

Lo han comprobado investigadores de varias universidades, que han concluido que el etanol está presente de forma natural en casi todos los ecosistemas, por lo que es probable que la mayoría de los animales que se alimentan de fruta y néctar lo consuman de forma habitual; hoy han publicado los resultados de su trabajo en la revista Trends in Ecology and Evolution del grupo Cell.

“Desde un punto de vista ecológico, no es ventajoso estar ebrio mientras trepas por los árboles o rodeado de depredadores por la noche”, ha señalado el investigador Matthew Carrigan, del College of Central Florida, y ha precisado que “es lo contrario de los humanos, que quieren intoxicarse pero en realidad no quieren las calorías; los animales quieren las calorías pero no la embriaguez”.