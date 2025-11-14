Estuario de la Bahía de San Juan anuncia programa de becas para investigación ambiental

La entidad sin fines de lucro Estuario de la Bahía de San Juan anunció este viernes el ofrecimiento de una beca (“fellowship”) para estudiantes a nivel graduado –maestría y doctorado– dirigida a investigación enfocada en atender los problemas identificados en la quebrada Juan Méndez, en la capital.

Los estudios y análisis llevados a cabo por los becarios contribuirán al desarrollo de estrategias que fortalezcan la resiliencia de la región, destacó la directora ejecutiva de Estuario, Brenda Torres Barreto.

La fecha límite para presentar propuestas es el próximo 15 de diciembre.

“Como entidad basada en la ciencia, Estuario gerencia proyectos que atienden deficiencias en la infraestructura natural y gris del agua en la región metropolitana de San Juan. Este esfuerzo es uno a largo plazo y se lleva a cabo incorporando todo factor que incida en esta condición, desde comunidades hasta gobiernos municipales y del estado”, dijo Torres Barreto, en un comunicado de prensa.

“Necesitamos contar con científicos comprometidos con esta región metropolitana y con las destrezas para desarrollar proyectos comprensivos. Esta beca incentiva a estudiantes e investigadores a nivel graduado de instituciones puertorriqueñas a enfocar sus conocimientos científicos e investigaciones en regiones que enfrentan retos como los que enfrenta la quebrada Juan Méndez en San Juan”, añadió.

Los becarios seleccionados recibirán un estipendio por un período de seis meses, con la posibilidad de una extensión por seis adicionales. El estipendio para investigadores de maestría será de $10,000 y para los de doctorado, de $15,000.

La quebrada Juan Méndez es un cuerpo de agua que nace en el Bosque Urbano, en Río Piedras, y drena en la laguna San José. Actualmente, está canalizada; sin embargo, la estructura de cemento esta desgastada y en segmentos ha colapsado. Estuario emprende un esfuerzo de restauración de la quebrada incorporando estrategias innovadoras, como la infraestructura verde, y asegurándose de que se detengan las descargas sanitarias.