Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de septiembre de 2025
86°nubes dispersas
Ciencia y AmbienteOtros
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estuario de la Bahía de San Juan invita a celebrar la Semana de los Estuarios

Bajo el lema “Fluye con el Estuario”, la conmemoración incluye una programación educativa diversa

16 de septiembre de 2025 - 10:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A nivel nacional, la Semana de los Estuarios se celebra del 20 al 27 de septiembre. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La entidad sin fines de lucro Estuario de la Bahía de San Juan invitó este martes a la ciudadanía a participar de la Semana de los Estuarios, que se celebra a nivel nacional del 20 al 27 de septiembre y que, en Puerto Rico, incluirá una programación educativa diversa.

Brenda Torres Barreto, directora ejecutiva de Estuario, informó que, este año, la celebración lleva por lema “Fluye con el Estuario”, y la agenda de actividades comienza con una limpieza de costas, como parte de una feria educativa, el 20 de septiembre.

Las actividades culminan el 27 de septiembre con el evento “Explorando el Estuario”, para levantar conciencia en distintos entornos y las redes sociales, añadió.

“Estuario lidera proyectos –junto a ocho municipios, agencias de gobierno responsables de infraestructura natural y gris y comunidades en la región metropolitana de San Juan– para la restauración de lagunas, canales, bahías y ciénagas que conforman sistema del estuario de la bahía de San Juan. Es de interés de todos los ciudadanos lograr su conservación”, dijo Torres Barreto, en un comunicado de prensa.

“Considerando que la participación ciudadana es vital en esta labor, queremos que nuestros colaboradores en municipios, escuelas y agencias se pongan la camisa amarilla oficial de la Semana de los Estuarios el viernes 26 de septiembre”, añadió.

Torres Barreto agradeció a la gobernadora Jenniffer González por proclamar la Semana Nacional de los Estuarios en Puerto Rico de manera oficial.

Para más información, puede acceder a este enlace o a las cuentas de Estuario en Facebook e Instagram (@EstuarioSanJuan).

Tags
MedioambienteLimpieza de playasBahía de San Juan
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: