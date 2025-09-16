Estuario de la Bahía de San Juan invita a celebrar la Semana de los Estuarios

La entidad sin fines de lucro Estuario de la Bahía de San Juan invitó este martes a la ciudadanía a participar de la Semana de los Estuarios, que se celebra a nivel nacional del 20 al 27 de septiembre y que, en Puerto Rico, incluirá una programación educativa diversa.

Brenda Torres Barreto, directora ejecutiva de Estuario, informó que, este año, la celebración lleva por lema “Fluye con el Estuario”, y la agenda de actividades comienza con una limpieza de costas, como parte de una feria educativa, el 20 de septiembre.

Las actividades culminan el 27 de septiembre con el evento “Explorando el Estuario”, para levantar conciencia en distintos entornos y las redes sociales, añadió.

“Estuario lidera proyectos –junto a ocho municipios, agencias de gobierno responsables de infraestructura natural y gris y comunidades en la región metropolitana de San Juan– para la restauración de lagunas, canales, bahías y ciénagas que conforman sistema del estuario de la bahía de San Juan. Es de interés de todos los ciudadanos lograr su conservación”, dijo Torres Barreto, en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

“Considerando que la participación ciudadana es vital en esta labor, queremos que nuestros colaboradores en municipios, escuelas y agencias se pongan la camisa amarilla oficial de la Semana de los Estuarios el viernes 26 de septiembre”, añadió.

Torres Barreto agradeció a la gobernadora Jenniffer González por proclamar la Semana Nacional de los Estuarios en Puerto Rico de manera oficial.