2 de septiembre de 2025
85°nubes rotas
Ciencia y Ambiente
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La erupción intermitente del Kilauea regresa en Hawái

El famoso volcán ha estado lanzando lava desde su cráter de la cumbre aproximadamente una vez por semana desde finales del año pasado

2 de septiembre de 2025 - 4:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Volcán Kilauea en erupción, Parque Nacional de Volcanes, Hawái. (M. Zoeller)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Honolulu—El volcán Kilauea de Hawái ha estado lanzando lava desde su cráter de la cumbre aproximadamente una vez por semana desde finales del año pasado, deleitando a residentes, visitantes y espectadores en línea con una manguera de roca fundida.

RELACIONADAS

El martes, el volcán tuvo su episodio número 32 desde diciembre. Los científicos creen que todos son parte de la misma erupción porque el magma ha estado siguiendo el mismo camino hacia la superficie.

La lava ha sido contenida dentro del cráter de la cumbre dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái y no ha amenazado hogares o edificios.

Los visitantes del parque pueden ver la erupción en persona. Otros pueden ver transmisiones en vivo populares que ofrecen una opción de tres ángulos de cámara diferentes gracias al Servicio Geológico de Estados Unidos.

El Kilauea está en la Isla de Hawái, la más grande del archipiélago hawaiano. Está a unos 320 kilómetros al sur de la ciudad más grande del estado, Honolulu, que está en Oahu.

Esto es lo que debe saber sobre la última erupción en Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo:

Fuentes de roca fundida

Una cámara de magma inferior debajo del cráter Halemaumau ha estado recibiendo magma directamente desde el interior de la tierra a aproximadamente 3.8 metros cúbicos por segundo, dijo Ken Hon, científico a cargo del Observatorio Volcánico de Hawái. Esto infla la cámara como un globo y fuerza el magma a una cámara superior. Desde allí, se empuja sobre el suelo a través de grietas.

Ríos de lava pasaron entre los bosques de la isla, quemando y destruyendo todo a su paso. (AP)La erupción del volcán Kilauea provocó que carreteras como esta se rompieran. (AP)(AP)
1 / 15 | Kilauea, el volcán en Hawái que lanzó ríos de lava entre bosques. Ríos de lava pasaron entre los bosques de la isla, quemando y destruyendo todo a su paso. (AP)

Muchos de los episodios eruptivos desde diciembre han presentado lava elevándose en el aire. En algunos casos, la lava formó torres que superaban los 300 metros. Las fuentes se generan en parte porque el magma, que contiene gases que se liberan a medida que asciende, ha estado viajando a la superficie a través de conductos estrechos en forma de tubería.

El suministro de magma en expansión está cubierto por magma más pesado que había expulsado su gas al final del episodio anterior. Eventualmente, se acumula suficiente magma nuevo para expulsar el magma desgasificado, y el magma sale disparado como una botella de champán que se agitó antes de destapar el corcho.

Esta es la cuarta vez en 200 años que Kilauea ha lanzado fuentes de lava al aire en episodios repetidos. Hubo más episodios la última vez que Kilauea siguió este patrón: la erupción que comenzó en 1983 comenzó con 44 sesiones de fuentes de tiro. Sin embargo, estos se distribuyeron en tres años. Y las fuentes surgieron en un área remota, por lo que pocos pudieron verlas.

Los otros dos ocurrieron en 1959 y 1969.

Prediciendo el futuro de Kilauea

Los científicos no saben cómo terminará la erupción actual o cómo puede cambiar. En 1983, el magma acumuló suficiente presión para que Kilauea abriera un respiradero a una elevación más baja y comenzara a filtrar lava continuamente desde allí en lugar de disparar periódicamente desde una elevación más alta. La erupción continuó en varias formas durante tres décadas y terminó en 2018.

Algo similar podría volver a suceder. O la erupción actual podría detenerse en la cumbre si su suministro de magma se agota.

Los científicos pueden estimar con unos días o incluso una semana de anticipación cuándo es probable que la lava emerja con la ayuda de sensores alrededor del volcán que detectan terremotos y cambios minúsculos en el ángulo del suelo, lo que indica cuándo el magma se está inflando o desinflando.

‘Nuestro trabajo es como ser un montón de hormigas arrastrándose sobre un elefante tratando de averiguar cómo funciona el elefante’, dijo Hon.

Las fuentes de lava han sido más cortas últimamente. Steve Lundblad, profesor de geología de la Universidad de Hawái en Hilo, dijo que el respiradero podría haberse ensanchado, dejando la roca fundida menos presurizada.

‘Todavía vamos a tener erupciones espectaculares’, dijo. ‘Simplemente van a ser más anchas y no tan altas’.

Luego de tres días de intensos operativos de rescate, esta semana se confirmó una noticia que conmovió a miles de personas: Juliana Marins, una joven brasileña de 26 años que había caído mientras realizaba una exigente caminata en el volcán Rinjani, en Indonesia, fue hallada muerta.Juliana era publicista y oriunda de Niterói, en el estado de Río de Janeiro. A comienzos de este año había iniciado una travesía como mochilera por el sudeste asiático.Además del dolor, su muerte dejó instalada una reflexión sobre los cuidados que deben garantizarse en este tipo de experiencias turísticas y la responsabilidad de quienes lideran actividades en entornos extremos.
1 / 16 | Majestuoso y desafiante: así es el Monte Rinjani, el volcán donde murió una turista en Indonesia. Luego de tres días de intensos operativos de rescate, esta semana se confirmó una noticia que conmovió a miles de personas: Juliana Marins, una joven brasileña de 26 años que había caído mientras realizaba una exigente caminata en el volcán Rinjani, en Indonesia, fue hallada muerta. - La Nación Argentina / GDA

Llevando historias de Pele

Algunas personas pueden ver los flujos de lava como destructivos. Pero Huihui Kanahele-Mossman, directora ejecutiva de la Fundación Edith Kanakaʻole, dijo que la lava es un recurso natural que se endurece en tierra y forma la base de todo en la Isla de Hawái.

La organización sin fines de lucro de Kanahele-Mossman lleva el nombre de su abuela, la estimada practicante de la lengua y la cultura hawaianas. El hula halau, o escuela, de la fundación es famoso por su dominio de un estilo de hula arraigado en las historias de Pele y su hermana, Hiʻiaka.

Kanahele-Mossman ha visitado el cráter varias veces desde que comenzó la erupción. Inicialmente observa con asombro y reverencia. Pero luego observa más detalles para poder irse a casa y compararlo con la lava en los cuentos centenarios que interpreta su escuela. Mientras está en el cráter, también ofrece un canto preparado con anticipación y coloca ofrendas. Recientemente presentó awa, una bebida hecha con kava, y un lei de helecho.

‘Tú, como bailarín, eres el narrador y llevas adelante esa historia que fue escrita en esos mele’, dijo, usando la palabra hawaiana para canción. ‘Poder ver realmente esa erupción que se describe en el mele, eso siempre es emocionante para nosotros y nos impulsa y motiva a permanecer en esta tradición’.

Visitando el volcán

La visita al parque ha aumentado desde que comenzó la erupción. En abril, hubo un 49% más de visitantes que en el mismo mes de 2024.

La portavoz del parque, Jessica Ferracane, señaló que los últimos episodios solo han durado entre 10 y 12 horas. Aquellos que deseen ir deben registrarse para recibir notificaciones de alerta del Servicio Geológico de Estados Unidos porque la erupción podría terminar antes de que se den cuenta, dijo.

Advirtió que los visitantes deben permanecer en los senderos y miradores marcados porque los bordes inestables de los acantilados y las grietas en la tierra pueden no ser evidentes de inmediato, y caerse podría provocar lesiones graves o la muerte. Los niños pequeños deben mantenerse cerca de los adultos.

El gas volcánico, el vidrio y las cenizas también pueden ser peligrosos. Los visitantes nocturnos deben traer una linterna.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Ciencia y Ambiente
