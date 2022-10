La administración municipal de Carolina rechazó hoy, jueves, que las operaciones de su vertedero sean responsables por la aparente contaminación del lago de la Hacienda Campo Rico, aledaña a la instalación, y que habría causado un evento de mortandad de peces y langostinos.

El alcalde José Carlos Aponte, el asesor ambiental Orlando Vázquez y la gerente ambiental Deborah Rivera destacaron que, tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) como la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés), monitorean constantemente las operaciones del vertedero y, al momento, no han hecho señalamientos negativos.

El Nuevo Día reseñó ayer, miércoles, que la gerencia de Campo Rico se querelló ante el DRNA y la EPA por la alegada contaminación del lago con “aceite oscuro”, que se habría derramado del vertedero a raíz de las lluvias del huracán Fiona, hace poco más de un mes. El DRNA aún investiga lo ocurrido.

“Es un hecho que el huracán Fiona provocó la crecida de ríos y cuerpos de agua, sacándolos de su cauce natural. Así pasó con el río Grande de Loíza, en donde observamos que las cuencas que alimentan el cuerpo de agua arrastraron una gran cantidad de basura y de material vegetativo, provocando inundaciones y daños en los sectores aledaños a la corriente por la salida de su cauce normal. Sin embargo, también es un dato que las lluvias no inundaron en ningún momento el área de operaciones del sistema de relleno sanitario gracias al proyecto de control de escorrentías que tienen las instalaciones. Está diseñado para que el agua de lluvia no esté en contacto con la basura y no se contamine”, indicó Aponte en un comunicado de prensa.

Vázquez aclaró, por su parte, que el vertedero no tiene una charca de captación de lixiviados, sino un sistema de extracción que atrapa estos líquidos de la basura en una membrana impermeable, para luego ser expulsados por un sistema eléctrico de bombeo hasta un tanque de 100,000 galones. Los lixiviados son acarreados hasta una planta de tratamiento de aguas usadas, donde se procesan.

“La charca que existe es de agua de lluvia y es parte del sistema de control de escorrentías que canaliza y controla el agua en eventos de lluvia”, dijo el ingeniero, al insistir en que “es incorrecto” adjudicar la presunta contaminación y mortandad de organismos al derrame de lixiviados.

“El Municipio no usa ni almacena allí (vertedero) aceite hidráulico, desengrasante ni ningún producto químico o derivado del petróleo pues todos los trabajos de mantenimiento y atención a la flota vehicular se trabaja fuera en un taller especializado. Las instalaciones no se inundaron, por lo que es poco probable que algún material de este tipo haya sido arrastrado por la creciente del río y llegase hasta la Hacienda Campo Rico”, expresó, entretanto, el alcalde.

Mientras, Rivera reconoció que la muerte de peces y otros organismos a consecuencia del paso de un huracán como Fiona, al igual que el cambio observable del color del agua, “son fenómenos naturales”.

“Hay varios factores de la naturaleza a considerar. Por ejemplo, la crecida del río arrastra cantidades de nitrógeno y fosfatos que, eventualmente, producen crecimientos de algas de la familia espirulinas, lo que, en ocasiones, puede alterar el color del agua y la cantidad de oxígeno. Este fenómeno puede resultar en eventos de mortandad de peces por asfixia. Además, cuando el nivel del agua baja, los peces quedan expuestos en la superficie resultante de la poca circulación del agua. Ver esto al otro día de un huracán puede considerarse como un efecto natural del ciclo”, indicó.