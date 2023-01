Por sus contribuciones al campo de la meteorología y las actividades que lidera para acercar la ciencia a las comunidades, la puertorriqueña Rosimar Ríos Berríos, residente en Colorado, ganó el Premio del Gobernador a la Investigación de Alto Impacto 2022, que anualmente honra a los mejores científicos e ingenieros de ese estado.

Específicamente, Ríos Berríos –de 33 años y nacida y criada en Barranquitas– triunfó en la categoría Científico Joven Destacado, que estrenó en esta edición de los premios y reconoce el trabajo y los descubrimientos de alguien que haya iniciado su carrera recientemente.

Para cualificar, los nominados debían haber recibido su último grado universitario en 2017, año en que Ríos Berríos completó su doctorado en Ciencias Atmosféricas en la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany. Tiene un bachillerato en Física Teórica de la Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez, donde también hizo una secuencia curricular en Meteorología y Ciencias Atmosféricas.

PUBLICIDAD

“Me nominaron no solo por los descubrimientos que he hecho en el campo de la ciencia de huracanes, sino también por las actividades curriculares que llevo a cabo”, dijo en entrevista con El Nuevo Día.

Desde 2017, Ríos Berríos trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (NCAR, en inglés), uno de varios laboratorios federales en Colorado. En 2019, tras realizar un posdoctorado allí, le ofrecieron una plaza permanente como científica y, al momento, es la única latina con ese puesto.

Fue nominada al premio por la doctora Gretchen Mullendore, directora del Laboratorio de Meteorología de Mesoescala y Microescala en el NCAR, con sede en Boulder, según un comunicado del consorcio CO-LABS, que agrupa a laboratorios e instituciones de investigación financiados por el gobierno federal en Colorado y entrega los galardones.

“Solo nominan a dos personas por laboratorio y tuve la fortuna de ser una de las nominadas dentro del mío, que es un laboratorio inmenso (trabajan cerca de 1,000 personas) y con muchísima historia de descubrimientos y aportaciones. El solo hecho de haber sido una de las nominadas significa muchísimo para mí, porque da a reconocer mi labor dentro del laboratorio, que es bien competitivo”, indicó Ríos Berríos.

“Es una validación”

Al hablar de su trabajo, Ríos Berríos resaltó, en primer lugar, sus aportaciones al entendimiento de cómo los huracanes se fortalecen, especialmente cuando hay vientos cortantes.

“Por lo general, entendemos que los vientos cortantes suelen afectar negativamente a los huracanes, ya sea que los debilitan o impiden que se formen. Pero, en mi investigación, encontré que depende de muchos factores, en especial la cantidad de humedad en la atmósfera. Puede que un huracán atraviese vientos cortantes y, si hay humedad en la atmósfera, no lo van a afectar y se va a fortalecer. Es algo que se dio con Fiona”, dijo, tras contar que su interés por la meteorología surgió al “vivir de primera mano” varios huracanes en la isla.

PUBLICIDAD

En su posición actual, Ríos Berríos desarrolló una herramienta de investigación científica, conocida como “Aquaplanet”, que presenta un planeta cubierto por agua. “Es un modelo de predicción atmosférica, en el cual he creado un mundo hipotético solo cubierto por agua. Me da la oportunidad de estudiar cómo los huracanes se forman, fortalecen y debilitan en la ausencia de continentes, islas y otros cuerpos de tierra”, expuso, y destacó que su herramienta está siendo utilizada “en diferentes partes del mundo”.

Como “actividades extracurriculares”, Ríos Berríos comparte información sobre los pronósticos de huracanes a través de una página en Facebook. También, provee mentoría a estudiantes graduados y posdoctorales, enfocándose en mujeres, especialmente latinas, “para fomentar su espacio en la ciencia”; y es parte del grupo “Science Moms”.

“Para mí, el premio significa mucho porque, en ocasiones, pensé en quitarme o en que no tenía las destrezas que se necesitan para ser científica, no solo porque vengo de una familia de escasos recursos y dependía de becas para estudiar, sino porque aprendí inglés una vez me mudé a Estados Unidos. El premio es una validación a todo este esfuerzo”, puntualizó.

La ceremonia de entrega fue el 14 de diciembre, en el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver. Ríos Berríos recibió el galardón de manos de la vicegobernadora de Colorado, Dianne Primavera, y personal de la oficina del congresista Joe Neguse.