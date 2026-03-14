¿Qué es el día del número Pi y por qué se celebra el 14 de marzo?

Posiblemente no sabía que cada 14 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día de Pi, fecha que busca fomentar el estudio de las matemáticas y resaltar los beneficios que aporta esta, tanto en la vida educativa como en lo cotidiano.

El principal objetivo de este día es dar acceso a la ciencia deductiva, que trabaja con las propiedades, patrones y estructuras entre diferentes elementos, como números, símbolos y formas geométricas, por lo que es una herramienta fundamental para resolver incógnitas o diversas situaciones.

Además, durante esta fecha también se celebra el Día de las Matemáticas, una iniciativa que se ha vuelto popular desde el año 2020. De igual manera, esta jornada coincide con el nacimiento de Albert Einstein, considerado uno de los científicos más importantes del siglo XX.

1 / 10 | Sin miedo a los números: estos son los campeones escolares de Matemáticas. El Departamento de Educación reconoció a los estudiantes que, al finalizar el año escolar, se distinguieron en competencias locales e internacionales de Matemáticas. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 10 Sin miedo a los números: estos son los campeones escolares de Matemáticas El Departamento de Educación reconoció a los estudiantes que, al finalizar el año escolar, se distinguieron en competencias locales e internacionales de Matemáticas. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

¿Por qué se celebra?

Aunque muchas personas desconocen la existencia de esta celebración, su elección se debe a que en países como Estados Unidos esta jornada se escribe como 3/14, es decir, el decimocuarto día del tercer mes del año.

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Sin embargo, fue el físico estadounidense Larry Shaw, quien, en 1988, propuso celebrar este día con el fin de destacar la importancia de las matemáticas en la vida de las personas.

No obstante, en 2009, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos declaró el 14 de marzo como el Día Mundial de Pi para quienes desean celebrar con precisión esta fecha.

Además, esta jornada coincide con la aproximación de los seis primeros dígitos de este número: 3.14159.