“Lo que hacemos en el MD Anderson es que damos las tres drogas y después operamos, porque la inmunoterapia, a diferencia de las otras dos drogas, tiene el potencial de eliminar el cáncer de tiroides versus el otro (tratamiento), que hace el tumor más pequeño, pero en realidad no se va el cáncer. Y lo que hemos visto es que, cuando operamos esos pacientes, muchas veces, la parte del anaplásico ya no existe, lo que queda es una cicatriz. Y cuando eso ocurre, los pacientes tienen una supervivencia más larga que los pacientes donde no se fue totalmente el anaplásico. Y por eso pensamos que las tres drogas a la vez es lo óptimo, porque, en realidad, la inmunoterapia puede erradicar el cáncer y que no vuelva, que es lo que queremos”, detalló.