La Habana, Cuba - Más de veinte agrupaciones y cantantes actuarán en el segundo festival Varadero Josone Rumba, Jazz & Son, del 22 al 25 de agosto próximo, una apuesta de los ministerios de Cultura y Turismo de “Mayor de las Antillas” para atraer clientes al famoso balneario del occidente del país.

En la primera edición, el año pasado, el plato fuerte fue el debut en Cuba del boricua Gilberto Santa Rosa.

“Queríamos tener la presencia de un artista como él, lo trajimos de Puerto Rico, y también por la cercanía que tengo personal, aceptó he hicimos grandes conciertos en Varadero y La Habana”, recordó en conferencia de prensa Issac Delgado, fundador y presidente honorífico de festival.

Delgado elogió el elenco de esta edición, que sostendrá un maratón de 26 conciertos en cuatro días, desde las 9:00 de la noche y hasta las 4:00 de la madrugada.

“Este año la fuerza está, sobre todo, en las figuras cubanas, que también son de relevancia internacional. Es un evento artístico muy fuerte y no creo que haya muchos festivales del mundo con esa cantidad de músicos prominentes”, afirmó.

No obstante, también hay notables artistas extranjeros como la peruana Eva Ayllón, conocida como “Reina del Landó” y varias veces nominada al Grammy Latino; el Quintero's Latin Jazz Project, liderado por los venezolanos Luis y Roberto Quintero, este último ganador de más de una quincena de Grammys; y la banda Weedie Braimah and the Hands of Time (Ghana), considerada el nuevo rostro de la percusión africana.

Por el precio de diez dólares diarios (seis para los cubanos), se puede acceder a seis o siete conciertos cada noche en el atractivo parque natural Josone, un complejo de jardines, lagos y restaurantes construido antes de la Revolución del 59 por un magnate de la industria del ron.

El evento hace énfasis en géneros como la rumba, el jazz y el son, y reunirá a un cartel de orquestas y solistas cubanos de alto calibre salsero como el propio Issac Delgado, los míticos Van Van, el compositor Adalberto Álvarez y su Son, Pupy y los que Son Son, Alain Pérez y Alexander Abreu y Havana D´ Primera, entre otros.

Pancho Céspedes, Eme Alfonso, Ivette Cepeda y el dúo Buena Fe también participarán, además de las legendarias agrupaciones de rumba Los Muñequitos de Matanzas y Yoruba Andabo. La música urbana estará presente con Diván, el grupo Los 4 y Descemer Bueno, compositor e intérprete de hits junto a Enrique Iglesias.

“Es un festival inclusivo, todas las músicas tienen que ver unas con las otras, y los cubanos tenemos la misma raíz de la rumba, nos ha ayudado a crecer”, dijo Issac Delgado.

El cineasta Lester Hamlet, Director Artístico en esta edición, explicó que habrá una fiesta gratis en la playa la víspera de la inauguración del festival, jornada que cerrará con la banda de Telmary y Habana Sana, nominada al último Latin Grammy.

Luego, cada noche del festival comenzará sus conciertos con jazz, seguirá con rumba y otras músicas folclóricas de origen afro, y tendrá cantautores, baladistas, salseros y música urbana. “El espectáculo será en tres escenarios que se alternarán, equipados con tecnología de punta, diseño de luces ultramoderno, un evento del primer mundo”, aseguró Lester Hamlet.

También se venderán artesanías, obras de arte, y discos de algunos artistas del cartel.

Organizado fundamentalmente por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem), principal discográfica de esta isla, el festival pretende “convertir a Varadero en un espacio musical además de playa, el mundo turístico se mueve entre otras con la música y aprovecharemos esta es una oportunidad que nos han dado”, según Mario Escalona, director de la Egrem.