La Habana, Cuba - Gilberto Santa Rosa no tenía idea de qué le esperaba en Cuba, pero desde que pisó suelo cubano el viernes en la mañana, el cariño que ha sentido en esta isla, a la cual visita por primera vez en su carrera de 40 años, lo ha sorprendido.

“Es una emoción increíble. Es la primera vez. Yo no estaba listo, porque yo soy un poco incrédulo y mis amigos de la música, y otras personas, me hablaban del recibimiento que me iban a dar aquí, pero ha sido increíble desde el momento que me bajé del avión”, dijo el “Caballero de la Salsa” en entrevista con El Nuevo Día en el hotel habanero en el cual se hospeda.

Santa Rosa viene a Cuba por primera vez en sus 40 años de carrera luego de varios intentos fallidos, en los cuales las condiciones simplemente no cuajaron. En esta ocasión, la situación es distinta y cuando el salsero cubano Isaac Delgado, quien también es su amigo, lo invitó a venir a cantar a Cuba en el año que celebra sus cuatro décadas en la música, Santa Rosa no pudo negarse.

“Cuando me llamó Isaac sentí en mi corazón que era el momento de venir y compartir toda esta música. Creo que llego a Cuba en el momento idóneo”, expresó el cantante, intérprete de grandes éxitos como “Vivir sin ella”, “Conciencia” y “Perdóname”.

Santa Rosa se presentará el sábado en la noche en el “Festival Josone Varadero Jazz & Son” y el lunes dará un concierto gratuito en el Malecón capitalino, justo al frente del legendario hotel El Nacional de La Habana, en la zona conocida como La Piragua.

Se espera que se cuenten por decenas de miles los asistentes a ambos conciertos, pues Santa Rosa integra, junto con Marc Anthony y Ricky Martin, la tripleta boricua perfecta que los cubanos quieren ver tocando, tras recibir anteriormente a Calle 13 y Olga Tañón.

Santa Rosa venía haciendo guiños a Cuba desde hace un tiempo. Había grabado un tema con el trovador cubano Tony Ávila –autor del número “Títere”- y también lo hizo con Elito Revé y su Charangón. En mayo estrenó su última colaboración con un músico cubano, cuando lanzó el clip del tema “Suma y resta”, junto a Michel Sierra, “El Micha”, exponente del reguetón.

“Tener a Gilberto aquí es un sueño hecho realidad. Él tenía que venir a Cuba, no podía postergarlo más. Lo estábamos esperando, porque es uno de los salseros más importantes y en Cuba amamos la salsa. Esos dos conciertos serán históricos y los cubanos los vamos a recordar. Aquí la gente va a cantar sus canciones a coro, porque las adoran”, dijo Revé a El Nuevo Día, tras darle un abrazo a su amigo y colega, a quien fue a recibir al hotel.

Esa euforia que muestra Revé no es casualidad. Cuando Santa Rosa caminó los 100 metros que separan su hotel del legendario bar y restaurante habanero “Floridita”, la gente que lograba identificarlo lo rodeaba para pedirle fotos y agradecerle el gesto de venir a cantar a Cuba. Una camino de menos de cinco minutos, le tomó casi media hora.

“¡Ese es el caballón! Gilberto Santa Rosa está en Cuba. ¡Qué cosa más grande!”, gritaba el chofer de un vehículo todoterreno, quien lo dejó atravesado en el medio de la vía para tomarse una foto cuando se percató de quién andaba por esa zona de La Habana Vieja.

Y eso es lo que espera a Gilberto Santa Rosa en Cuba, alegría y brazos abiertos, porque los cubanos llevan mucho tiempo esperándolo y, de seguro, no lo van a dejar cantar solo, ni en La Habana, ni en Varadero.