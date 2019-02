La Habana, Cuba - Una de las personas que se mantenía herida de gravedad tras las lesiones sufridas por el impacto de un tornado en varios municipios capitalinos de Cuba falleció el jueves, informó hoy el Ministerio de Salud Pública en una nota informativa.

“En el día de ayer se produjo la lamentable pérdida de la vida de otra persona, que estaba ingresada en el Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez, como consecuencia de las lesiones sufridas durante el paso del devastador tornado que impactó el domingo 27 de enero, los municipios Diez de Octubre, Guanabacoa, Regla, San Miguel del Padrón y Habana del Este, de La Habana”, sostiene la comunicación oficial.

La fallecida fue Mileyci Fernández Aleaga, de 41 años, vecina del municipio El Cerro, de La Habana.

La causa de la muerte fue “trauma con agente contundente, por caída de un árbol, que le ocasionó trauma cerrado de abdomen, con daño múltiple de órganos, desgarro hepático, hemoperitoneo y hematoma retroperitoneal, por lo que requirió dos intervenciones quirúrgicas. Falleció el día 14 de febrero a las 3:37 p.m., por las complicaciones presentadas”.

A consecuencia del tornado 195 personas resultaron lesionadas, de las cuales ocho se mantienen ingresadas, de estas tres en cuidados intensivos con reporte de estado grave.

La lista de muertes por el tornado que afectó Cuba subió a siete tras este fallecimiento.