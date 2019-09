Kissemmee – Lisandra Román, la empresaria y dueña de la lechonera El Jibarito -parada obligatoria de los puertorriqueños de Florida Central- quiere pasar a la historia como la primera mujer boricua en convertirse en alcaldesa del llamado “municipio 79”.

Este será su tercer intento en aspirar a una posición electiva en Kissimmee, uno de los lugares en Florida con mayor concentración de puertorriqueños. En el 2016 y en el 2018 aspiró a una silla como comisionada del Condado de Osceola, y aunque en cada elección logró un aumento en los votos que la favorecían, estos no fueron suficientes para asegurarle un escaño.

“Pero a la tercera va la vencida. No soy una política típica pues soy algo callada y tímida, pero tengo un corazón para servir, y quisiera que otros como yo, que han pasado situaciones difíciles, se atrevan y enfrenten sus miedos”, dijo la empresaria.

Aunque no se identifica como demócrata o republicana, el deseo de Román es que el público le de la oportunidad de trabajar para ellos en el ayuntamiento, sin importar su inclinación política. “Para ser alcaldesa lo que se necesita es ser un buen administrador y en los años que llevo frente a la lechonera, las cosas han marchado bien”, indicó.

“Quiero representar a todo el mundo, pues es una posición no partidista. Así es en Kissimmee. Soy neutral. No estoy ni en un lado ni en otro. Los extremos no son buenos”, explicó.

En la actualidad, el alcalde de Kissimmee es José Álvarez, de ascendencia cubana, y quien se convirtió en el 2016 en el primer hispano en lograr esa silla luego de haber ocupado una posición como comisionado. En Kissimmee, sólo se puede servir en una posición electiva por ocho años, por lo que Álvarez ya no puede volver a aspirar.

Román ha pasado la mayor parte de su vida en los Estados Unidos, con excepción de los primeros años de su niñez que los vivió en una finca cafetalera de Adjuntas. “Mi primer trabajo fue el de recoger café con mi papá cuando tenía cinco añitos”, recordó. Cuando apenas cumplió los 10 años se mudó a Boston y una década más tarde -en el 2002- aterrizó en Orlando.

A pesar de lo anterior, su relación con la Isla es potente, y quien haya visitado la lechonera El Jibarito podrá dar cuenta de ello: hay banderas boricuas por todas partes, siempre hay música de Puerto Rico, hay hamacas que cuelgan del techo, y en una esquina se puede apreciar una colección de hermosas mesas de dominó artesanales para la venta. Todo está rodeado en el característico e inconfundible olor a lechón asado.

Román es también la anfitriona de un programa radial diario que se especializa en música jíbara puertorriqueña, donde las trovas, décimas y aguinaldos son las protagonistas. El programa se transmite a través del cuadrante 1220 am y se llama “Colando café con Lisandra Román” de 7 am 8 am. El programa lleva en el aire cinco años.

Además, los fines de semana hay música en vivo en la lechonera en cuya terraza hay una tarima por la cual desfilan trovadores y cantantes de música jíbara.

“Esa pasión por Puerto Rico es algo que llevas por dentro bien arraigado en el corazón. Uno puede irse a vivir a otro sitio, pero a la Isla se le queda a uno a dentro”, dijo.

Como alcaldesa, Román tienen en su lista de prioridades a la niñez y juventud, para quienes tiene en agenda un plan para potenciar los deportes y las actividades extracurriculares. También, tiene en la mira desarrollar propuestas para atender el déficit de vivienda de interés social, y además quiere crear programas enfocados en las mujeres que son madres solteras y enfrentan serias dificultades para entrar al mundo laboral, explicó.

Por ser candidata independiente, no cuenta con el apoyo de los partidos políticos. Y tampoco los desea. “No quiero que luego un partido intente influencias en mi manera de pensar o gobernar”, explicó. Por eso, los gastos de campaña saldrán de su bolsillo y de lo obtenga en eventos de recaudación de fondos, explicó.