Orlando - El padre de uno de los menores involucrados en el incidente en Sarasota, en el cual el candidato a comisionado Martin Hyde insultó por hablar español en una cancha de tenis, no descarta tomar alguna acción legal contra el aspirante.

Además, se expresó indignado al conocer que el político cambió de parecer y mantendrá su candidatura a comisionado por el Distrito 2 de Sarasota.

“Me siento frustrado. Mi hijo lo que quiere es cumplir su sueño de convertirse en tenista, lograr una beca y entrar a una buena universidad y, de momento, te topas con una situación como esta”, dijo José Iván Vázquez, padre del adolescente de 15 años que protagonizó el incidente ocurrido el pasado miércoles en el Bath & Racquet Club, en Sarasota, Florida.

Hyde envió hoy a un medio radial de Orlando (Acción 97.9) un correo electrónico en el que indica que está arrepentido de lo ocurrido.

“Me he arrepentido por la manera en la que interactué con estos dos jóvenes porque fui agresivo e inapropiado con ellos. Estoy realmente sentido, no porque salió un vídeo que me ha dado mala publicidad, sino por la manera en que manejé las cosas. Me estoy disculpando porque si no me disculpo, no hay sanidad”, dijo en la comunicación.

Vázquez dijo que Hyde quiere disculparse con los jóvenes en persona, pero señaló que su hijo no desea ver al político republicano, que siente miedo y mucha ansiedad.

“Imagínate que, al otro día de incidente, mi hijo y su amigo tenían que jugar y estaban con tanto miedo que se camuflajearon para entrar de manera que el hombre no los identificara si estaba allí. Se pusieron gorras, mi hijo -que usa espejuelos- se los quitó y en lugar de entrar juntos, lo hicieron por separado”, contó.

“Sería como un careo y yo no voy a someter a mi hijo a esto”, afirmó el hombre en entrevista telefónica desde Puerto Rico.

Vázquez dijo que espera que políticos puertorriqueños de Florida, así como funcionarios electos no boricuas, pero que se han comprometido con la causa de la isla se expresen sobre este caso. “Sea demócrata o republicano no deberían aprobar algo así. Si se quedan callados es porque son unos buscones y no piensan en el bienestar de la gente”, comentó.

El Nuevo Día solicitó temprano en la mañana una reacción de la comisionada residente Jenniffer González, quien es la republicana boricua de más alto rango en ese partido, pero a esta hora no ha respondido.

También se solicitó una reacción del senador por Florida, Rick Scott, quien ha dicho que es “el congresista de los puertorriqueños”, pero tampoco se ha producido una respuesta. Entretanto, una portavoz del senador Marco Rubio indicó que el legislador haría unas expresiones en la tarde.

“Cuando Hyde anunció que se retiraba de la carrera política, pues pensé que ahí se había cerrado la cosa. Pero ahora que ha dicho que se mantendrá estamos evaluando si tomamos alguna acción legal”, dijo Vázquez.