Miami - Una tormenta que se mueve lentamente a través del Golfo de México amenaza con traer fuertes lluvias, tormentas, fuertes vientos e inundaciones repentinas a la costa de Estados Unidos este fin de semana festivo.

La tormenta subtropical Alberto -la primera tormenta con nombre de la temporada de huracanes 2018 - sacudió partes de la costa de México y Cuba con corrientes de resaca y olas peligrosas antes de avanzar hacia el norte el sábado.

Cuba mantuvo su vigilancia de tormentas tropicales para la provincia de Pinar del Río, mientras que México canceló su vigilancia por la costa de la península de Yucatán, donde la tormenta trajo fuertes lluvias. No hubo informes inmediatos de emergencias. En Cancún, los periódicos locales mostraron escenas de algunas calles inundadas hasta el nivel medio de tapacubos.

En los EE. UU., se emitió una alerta de marejada ciclónica, lo que significa la posibilidad de inundaciones que amenazan la vida debido al aumento de las aguas costeras que se mueven tierra adentro, a un tramo de costa entre Horseshoe Beach, Florida y la desembocadura del río Mississippi.

"La combinación de la marea de tormenta y la marea provocará que las áreas normalmente secas cercanas a la costa se inunden con el aumento de las aguas que se mueven tierra adentro desde la costa", dijo el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Los tornados aislados podrían estallar en los Cayos de Florida o en el suroeste de Florida a última hora del sábado.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtieron a los residentes a lo largo de las costas de Alabama y Misisipi, así como del Panhandle de Florida, que se preparen para las fuertes lluvias y los fuertes vientos. Tornados aislados también fueron posibles. El NWS dijo que una alerta de inundación repentina estaría vigente desde el sábado por la noche hasta la tarde del martes en el sureste de Mississippi, gran parte del sur de Alabama y el oeste de Florida.

"Este sistema traerá lluvias excesivas a la zona de vigilancia a partir del sábado por la noche y hasta la noche del martes. Las precipitaciones son de 5 a 8 pulgadas, y posiblemente localmente hasta el doble de estas cantidades en esta área con este evento", dijo el NWS.

A las 8:00 a.m., el Centro Nacional de Huracanes en Miami dijo que Alberto estaba centrado a unas 70 millas (115 kilómetros) al sur del extremo occidental de Cuba y haciael norte a 9 mph. Sus vientos máximos sostenidos fueron de 40 mph. Se esperaba un fortalecimiento gradual a medida que la tormenta avanza hacia el norte.

