Orlando, Florida – Organizaciones comunitarias puertorriqueñas en Florida anunciaron hoy que reforzarán su llamado para que la jueza Laura Taylor Swain, descarte el convenio propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal para pagar a los tenedores de bonos Cofina.

Las organizaciones que encabezan esta campaña son Diáspora en Resistencia, Alianza for Progress, la Puerto Rico Alliance of Florida, el Puerto Rico Leadership Council en Florida y el Center for Popular Democracy. Estas demandan una renegociación de este acuerdo, el que consideran injusto, pues supone medidas de austeridad extrema que rayan en violaciones a los derechos humanos.

"Nuestra demanda a la jueza Swain es para que rechace este acuerdo ilegal con los tenedores de bonos de Cofina, ya que arrastraría al país más profundamente en la crisis económica, obligaría a la imposición de más medidas de austeridad, de recortes en los servicios públicos y pensiones, y llevaría a un nuevo impago de deuda. Este es un robo flagrante que elude los límites de la deuda constitucional, obliga al gobierno a pagar la deuda por un período superior al permitido por la Constitución de Puerto Rico y otorga a los tenedores de bonos amplios derechos sobre el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) durante un período exagerado de tiempo”, afirmó María Torres, líder de Diáspora en Resistencia.

La deuda creada por Cofina representa el 24% del total de la deuda pública de la isla, que aún se está recuperando de los impactos de los huracanes Irma y María.

A través del acuerdo alcanzado por la Junta de Supervisión Fiscal, Puerto Rico tendría que pagar el doble de la cantidad que recibió en préstamos, cuya legalidad también está siendo cuestionada.

En un comunicado de prensa, las organizaciones dijeron que este acuerdo también privilegiará a los tenedores de bonos más poderosos, en su mayoría fondos buitres, lo que les permitirá ganar entre dos y cuatro veces lo que realmente invirtieron, un pago que saldrá de los bolsillos de los ciudadanos.

“El mundo estará observando a la jueza Swain y es nuestra única oportunidad de amplificar nuestro mensaje y presionarla para que tome la decisión correcta para nuestro país. Exhortamos a las personas en la isla y en Nueva York a unirse a nosotros en una manifestación frente a la corte para hacer oír nuestras demandas", agregó Torres.