Kissimmee, Florida – El huracán María inyectó de sopetón una matrícula de 2,643 niños boricuas al Distrito Escolar del Condado de Osceola y para ellos esa agencia pública destinó una serie de programas y servicios, que aún están en vigor, y que se han enfocado en facilitar el proceso de adaptación a un nuevo país, diferente sistema educativo y otro idioma.

“Era una situación dramática y especial. La llegada de esos niños desde Puerto Rico requería una atención especial y por eso se crearon programas especiales”, dijo Kelvin Soto, presidente de la Junta Escolar en el distrito dos de Osceola, y único puertorriqueño en ese cuerpo rector del sistema educativo en ese Condado.

Y ha rendido frutos. A un año del desastre, y a manera de ejemplo, Soto dijo que 91.36 por ciento de los estudiantes puertorriqueños en cuarto año se graduaron de escuela superior.

“Eran 103 jovencitos boricuas de escuela superior. Esto es una tasa fenomenal para cualquier distrito. Ahora mismo, para el próximo año, tenemos 86 estudiantes puertorriqueños candidatos a graduación y esperamos también que más del 90 por ciento logre graduarse”, dijo.

Para ellos se estableció un programa que culmina en mayo y que permite que los estudiantes puertorriqueños que se gradúan de escuela superior puedan optar por obtener el diploma de Florida, si aprueban los exámenes de rigor, o que le expidan el de Puerto Rico una vez convaliden los requisitos académicos de la isla, explicó Belinda Reyes, natural de Fajardo, y directora de la oficina de educación multicultural del Distrito Escolar de Osceola.

Desde su oficina se coordinan todos los esfuerzos educativos para los niños que vienen de otros países y que no tienen el inglés como idioma principal.

Tan pronto un estudiante llega de Puerto Rico, se le hace una evaluación y se le coloca en un programa conocido como English to Speakers of Other Languages (ESOL), explicó Carolize Cintrón, educadora puertorriqueña quien está a cargo de supervisar este programa en la escuela intermedia de Parkway en Osceola.

Este es un currículo diseñado para alumnos que no dominan ese idioma, pero viven en un lugar donde el inglés es la lengua de uso diario.

“Mi experiencia es que cuando un niño viene de Puerto Rico, llegan con miedo y preocupado porque no tienen amigos y no conocen a nadie. Pero cuando se encuentran con un maestro que habla como ellos, se sienten más seguros y eso los ayuda”, dijo Cintrón, quien es natural del pueblo de Humacao.

Para aquellos que necesitan una ayuda más intensiva, se creó el programa “Shelter Instruction” que permite que los alumnos que lo necesiten vayan a un salón contenido. “Allí se les da una ayuda magnifica. Si es estudiante de escuela elemental, el maestro está capacitado para ayudarlo en todas las materias en inglés y español. Si es un alumno de escuela superior, pues se le ayuda en la materia particular donde más necesidad tiene con el inglés”, explicó Reyes por su parte.

También se estableció un programa de estudiantes mentores que también nació cuando llegó la oleada de niños boricuas, explicó Soto. La intención es parear al nuevo alumno con un estudiante experimentado de plantel de manera que lo ayude a adaptarse e insertarse en la comunidad escolar.

“Son estudiantes hablando con estudiantes en su manera particular de expresarse. Algunos han desarrollado una amistad que ha durado más allá del programa”, dijo Reyes.

Para los niños de Educación Especial, las escuelas floridanas acogen y siguen lo establecido en el Programa Educativo Individualizado (PEI) que el Departamento de Educación de Puerto Rico haya confeccionado para ellos.

Un PEI es un plan educativo diseñado para las necesidades específicas del alumno en las áreas de lectura, escritura, matemáticas, vida independiente y áreas de conducta, entre otras.

“Y en caso de que ese PEI esté a punto de ser revisado, pues nosotros lo hacemos. Pero para esos estudiantes buscamos la manera para ofrecerles los servicios que tenían”, dijo la funcionaria.

Otros programas incluyen cursos de bellas artes y música; y escuelas especializadas en Bellas Artes y para las cuales los estudiantes interesados podrían tener que hacer una audición.

“Luego del huracán, y cuando empezaron a llegar cientos de niños de Puerto Rico, ya había cerrado el proceso de audiciones para la escuela de bellas artes. Pero ante la situación, la superintendente fue flexible y abrió el proceso para que los niños de Puerto Rico pudieran participar. Lo que queríamos era identificar una luz al final del camino para ellos”, dijo Reyes.

Las críticas

Pero hay algunos aspectos con los cuales padres puertorriqueños han tenido dificultades.

Ana Luisa Cuadrado Agosto, madre puertorriqueña de dos adolescentes en la escuela intermedia Parkway de Kissimmee, dijo que los maestros norteamericanos no corren la segunda milla como lo hacen los educadores boricuas y señaló que -a diferencia de los planteles en Puerto Rico- en Florida los padres apenas tienen contacto con los maestros.

“Uno apenas ve a los maestros, sólo cuando hacen alguna reunión”, dijo la mujer, natural de Humacao y quien lleva poco más de un año en Kissimmee.

“Aquí todo tiene que ser indirecto o por email. Cuando llegué no tenía cómo saber las notas y las cosas de ellos, los nenes pues todo es por la computadora y no tenía una. No puedes llegar así porque sí a la escuela y hablar con los maestros a menos que saques antes una cita”, dijo.

“Hasta para uno ser voluntario en la escuela es una complicación pues hay que llenar papeles y hasta te investigan”, sostuvo.

Soto reconoció este asunto, pero explicó que este control es para salvaguardar lo mejor posible la seguridad de los alumnos dentro del plantel.

Indicó que los padres tienen que seguir protocolos para conversar con maestros pues es una manera que permite igualdad de acceso a todos. “Es un sistema más formal que la manera informal que uno ve en Puerto Rico donde los padres a diario llegan hasta la misma puerta del salón de clases de sus hijos”, comentó.

Otro asunto que la madre boricua lamentó es la calidad de los alimentos de los comedores escolares. Aquí abunda la comida “fast food”, es decir, pizza, nuggets, hamburguesas, “y no siempre hay el menú de arroz con habichuelas, ensaladas y frutas que uno siempre ve en los comedores de Puerto Rico”, comentó.

Aún así, Ana Luis dijo que su plan es quedarse a vivir en Florida pues, al final, el balance es más positivo que negativo.

Contó que uno de sus hijos es de educación especial y le han dado todos los servicios de forma constante. “En Puerto Rico tenía que correr detrás de la gente en el Departamento de Educación para que le dieran los servicios", comentó.

Agregó que en el distrito educativo de Osceola se ha topado con maestros boricuas que han ayudado mucho a sus hijos con el idioma inglés.

“Ya se defienden solos y pueden mantener una conversación en inglés”, narró.

Niños boricuas

Soto dijo que de los 2,643 niños puertorriqueños que llegaron a ese condado tras el huracán, hoy día quedan 1,050.

El resto regresó a Puerto Rico en la medida que la situación fue normalizando, aunque otros pudieron haberse movido a otros condados o estados, estimó Soto al indicar que harán falta estudios detallados a lo largo del tiempo para conocer a dónde se movieron esos niños y sus padres.

“Aunque cerca de la mitad de esos niños que llegaron por causa directa del huracán ya no están en nuestro sistema, la verdad es que siempre, cada año, recibimos niños de Puerto Rico por potras razones. De hecho, los estábamos recibiendo desde mucho antes de paso del huracán”, dijo el presidente distrital de la Junta Escolar.

El Distrito Escolar de Osceola tiene cerca de 70 escuelas y aproximadamente 67,000 estudiantes, dijo Soto.

En Puerto Rico

Antes del paso del huracán María, el Departamento de Educación tenía una matrícula aproximada de 357,000 estudiantes.

Esta cifra ya mostraba una reducción de unos 50,000 estudiantes que habían salido del sistema por la baja poblacional que manifiesta la isla hace años a consecuencia de dos fuerzas: la reducción en la natalidad y un proceso migratorio que se aceleró a partir del 2006, año que marca el comienzo de la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico.

Pero tras el paso del ciclón -en septiembre de 2017- el DE dijo que 27,488 se fueron del sistema porque se mudaron a Estados Unidos y otros países que la agencia no precisó.

Eso dejó la matrícula para agosto pasado en 317,608 según la agencia, aunque reportes noticiosos de ese momento indicaron que 259,368 se presentaron a clases al inicio de ese año escolar.

Hoy día, y al inicio de este semestre escolar, la cifra de estudiantes en el DE es de 303,031, según datos suministrados por el Área de Planificación del DE.

Condado de Orange

En cuanto al sistema de escuelas públicas del Condado de Orange (OCPS, por sus siglas en inglés) y que es el noveno más grande en Estados Unidos, recibió 3,400 estudiantes puertorriqueños desplazados tras el paso del huracán María, informó Lorena Arias, portavoz de esa agencia.

A esta fecha, quedan 1,731 estudiantes en OCPS.

Cabe señalar que, si bien el número luce mayor, el impacto del estudiantado boricua fue mayor en el Condado de Osceola en términos porcentuales por tratarse de un sistema escolar más pequeño. El Condado de Orange -donde ubica Orlando- es otra zona donde hay una gran población puertorriqueña.

En el sistema escolar de Orange también se desarrollaron servicios y programas gestados a raíz de la oleada migratoria post María, y según Arias, también incluyó un reclutamiento especial para emplear a padres de estudiantes dentro del OCPS.

También consideró un servicio de transportación escolar especial para los desplazados que vivían en hoteles, entrega de materiales escolares y servicios especiales de tutorías para los niños boricuas.

Asimismo, se logró un acuerdo con la empresa Rosetta Stone para que los padres de niños boricuas pudieran tomar los cursos de inglés en línea que ofrece esta entidad.