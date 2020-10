Washington D.C. – Activistas de la diáspora y de Puerto Rico participarán esta tarde en un foro en el que defenderán la Convención de Status que proponen las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez como un proceso de descolonización y libre determinación para la isla.

“Durante demasiado tiempo, los plebiscitos y referendos se han visto envueltos en controversias y no se les ha otorgado legitimidad para allanar el camino hacia la descolonización de Puerto Rico”, indicó la congresista Ocasio Cortez, al promover el foro, que se transmitirá por Facebook, a partir de las 2:00 p.m., bajo el título “Puerto Rico’s Self Determination: Your Voice matters” (La autodeterminación de Puerto Rico: ¡Tu voz importa!).

Los panelistas del foro serán María Torres López, de la organización Diáspora en Resistencia; Justo Méndez, de Vamos Puerto Rico, Maruxa Cárdenas, de Our Revolution; y Austin González, del comité de política nacional de la organización Socialistas Democráticos de Estados Unidos (Democratic Socialists of America).

El sindicalista José La Luz será el moderador.

La Luz indicó que “esta conversación nos brindará la oportunidad de involucrar a individuos y organizaciones, al mismo tiempo que generamos apoyo entre los progresistas para apoyar la autodeterminación de la colonia más antigua del mundo”.

El proyecto de las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez impulsa que el Congreso se vincule con una Convención de Status que sea convocada por el gobierno de Puerto Rico.

El foro se llevará a cabo a tres días del referéndum estadidad sí o no que ha convocado el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que incumple con la política pública del gobierno federal.