Washington D.C. – Grupos de Puerto Rico y la diáspora que favorecen el proyecto de status de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez refirieron al Comité de Recursos Naturales testimonios que reunieron esta semana en una “vista de pueblo” sobre esa legislación.

“Solo los puertorriqueños pueden decidir su futuro como país. El proyecto de ley 2070 de la Cámara – el proyecto de libre determinación para Puerto Rico - crea los mecanismos para que sean ellas y ellos los que controlen ese proceso de cambio con miras al futuro”, indicó María Torres López, de la organización Diáspora en Resistencia.

La sesión de pueblo, que tuvo lugar el martes, fue convocada por las organizaciones VAMOS Puerto Rico, Diáspora en Resistencia, Boricuas Unidos en la Diáspora, Our Revolution Puerto Rico y Open Society Policy Center.

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene bajo examen el proyecto 2070 de Velázquez y Ocasio Cortez, que propone vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas de status no territoriales que puedan ser convocados por el gobierno de Puerto Rico.

La comisión cameral también estudia el proyecto 1522 del demócrata boricua Darren Soto (Florida) y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, republicana, en favor de un referéndum federal estadidad sí o no que esté atado a un proceso de admisión de Puerto Rico como estado.

La legislación de Soto y González busca dar seguimiento al referéndum estadidad sí o no del pasado 3 de noviembre en el que la propuesta de convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos obtuvo el 52.5% de los votos.

Karina Claudio Betancourt, de Open Society Policy Center,indicó que la vista de pueblo permitió escuchar “varios sectores que contundentemente rechazan los resultados de un referéndum viciado y controlado por el partido de turno, el cual favorece una sola solución de status”.

“Para lograr un verdadero proceso de descolonización, las organizaciones presentes apoyamos el proyecto cameral 2070, el proyecto de ley de autodeterminación de Puerto Rico, el cual nos encamina a un proceso transparente, inclusivo, democrático y participativo, que trazará el futuro de nuestra nación”, agregó Claudio Betancourt, quien presidió la sesión junto al profesor Carlos Severino Valdés, ex rector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La vista recogió los testimonios de Alice Colón, de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora; Eduardo Villanueva, abogado independentista; Javier Smith Torres, artesano y activista en VAMOS Puerto Rico; y el José Ortiz Daliot, ex senador del Partido Popular Democrático (PPD).

También declararon el exrepresentante del PPD Luis Vega Ramos; Marilú Guzmán, presidenta del Movimiento Unión Soberanista; Marina Alemán Bermúdez – representante de pensionados; Néstor Duprey, historiador y analista político; Paul Arturo Figueroa; maestro y activista en el Partido Independentista Puertorriqueño; y Raquel González Sparks, del Junte de Artistas Boricuas.

En representación de la diáspora testificaron Austin González, de la organización Democratic Socialists of America; Gladys Franco, The Boricua Solidarity Movement; Israel Urbán, del Movimiento Victoria Ciudadana; Justin Maldonado, de Cancel The Debt Collective; María Revelles, de La Mesa Boricua de Florida; María Torres López, Diáspora en Resistencia; y Maruxa Cárdenas, de Our Revolution Puerto Rico.