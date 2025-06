Advierten que eliminar los programas federales TRIO puede elevar la deserción escolar en Puerto Rico

Washington D.C. - La eliminación de los programas TRIO y GEAR UP –en la tabla de recortes presupuestarios del presidente Donald Trump - quitaría a instituciones educativas de Puerto Rico cerca de $15 millones que ahora están dirigidos a incentivar la educación universitaria y pudiera provocar un aumento en los índices de deserción escolar, según la red educativa ASPIRA .

“Los Programas TRIO no son simples asignaciones presupuestarias; representan movilidad social, desarrollo económico y la única oportunidad real de educación postsecundaria para gran parte de nuestra población vulnerable” , indicó ACPOE.

En su proyecto de presupuesto, por medio del cual quiere recortar $163,000 millones en fondos discrecionales que no sean para Defensa o seguridad interna, Trump propuso darle tijera a un 15.3% del presupuesto del Departamento de Educación federal y eliminar TRIO y GEAR UP.

Según ACPOE, en momentos en que Puerto Rico tiene una deserción escolar en los grados 9 a 12 de un 12.3%, hay 35 programas activos en el archipiélago que reciben unos $14.84 millones en fondos TRIO y GEAR UP y benefician, este año, a 12,847 estudiantes.

“TRIO y GEAR UP no son reliquias del pasado. Son salvavidas para los estudiantes. Son caminos hacia las oportunidades. Son la base misma de un acceso equitativo a la educación superior. Durante más de 60 años, estos programas han transformado no solo a estudiantes, sino también a sus familias, escuelas y comunidades enteras. Han ayudado a nivelar el terreno en un sistema que, durante mucho tiempo, ha favorecido a los privilegiados y ha dejado atrás a otros”, señaló Alejandro Morales Ortiz, presidente de la ACPOE.