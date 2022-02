Washington D.C. – La congresista demócrata puertorriqueña Alexandria Ocasio Cortez exhortó al presidente Joe Biden a utilizar la vía ejecutiva para revitalizar su agenda y dijo que debe empezar por cancelar deuda de préstamos estudiantiles.

“Una de las cosas más impactantes que puede hacer el presidente Biden es buscar la cancelación de préstamos estudiantiles. Está completamente dentro de su poder. Esta no es realmente una conversación sobre brindar alivio a un pequeño grupo de personas. Es en gran medida una acción clave políticamente”, indicó Ocasio Cortez, en una entrevista con la revista The New Yorker.

Ocasio Cortez considera que la reticencia que ha expresado el presidente Biden en torno a su poder para actuar por decreto en este asunto, ha desmoralizado un bloque electoral que es fundamental para los demócratas.

La congresista piensa que utilizar el poder ejecutivo para lograr iniciativas sociales puede ser la única alternativa que queda en esta sesión para avanzar medidas liberales, pues no cree que en un Senado dividido 50 a 50 “haya alguna garantía” de revivir importantes propuestas del proyecto “Reconstruir mejor” o de la reforma electoral con la ayuda de los senadores demócratas Joe Manchin (Virginia Occidental) y Kyrsten Sinema (Arizona).

Ocasio Cortez afirmó que todavía le sorprende la atmósfera de trabajo negativa que existe en un Congreso altamente polarizado, que no tiene freno en describirla como un “espectáculo de mierda” (shit show).

“Es escandaloso, todos los días. Lo que me sorprende es cómo nunca deja de ser escandaloso”, afirmó la legisladora, una estrella entre los liberales y por ello el principal blanco de crítica de muchos sectores conservadores.

La congresista Ocasio Cortez, por otro lado, afirmó que hay “un verdadero riesgo” de que Estados Unidos pierda en la práctica su democracia, debido a las leyes electorales que se aprueban en estados controlados por republicanos que puedan limitar el derecho al voto y le recuerdan las normas de la era de la segregación racial.

“A lo que nos arriesgamos es a tener un gobierno que tal vez se presente como una democracia, y puede tratar de fingir que lo es, pero no lo es”, indicó Ocasio Cortez, al explicar expresiones previas de preocupación de que en una década no haya democracia en Estados Unidos, donde hace 13 meses se vivió además un acto de insurrección contra el Congreso.

Para la legisladora federal, las medidas restrictivas republicanas en varios estados responde a que se ven amenazados por “electorados y demografías cambiantes”.

“Tienes una política reaccionaria de nacionalistas blancos que comienza a convertirse en una masa crítica. Lo que tenemos es la continua y sofisticada toma de control de nuestros sistemas democráticos para convertirlos en sistemas antidemocráticos, todo para anular resultados que pueden no gustarle a un partido en el poder”, dijo.

Al ser preguntada sobre expresiones de que tiene buena oportunidad de vencer a la senadora demócrata Kirsten Gillibrand (Nueva York) en una primaria en 2024, Ocasio Cortez sostuvo que no calcula sus próximos pasos por medio de un plan político personal o un juego de ajedrez.

“Tomo decisiones basándome en dónde creo que está la gente y para qué estamos preparados, especialmente como movimiento. Creo que mucha gente a veces toma estas decisiones basándose en lo que quiere, ¿verdad? Lo que quiero es mucho más descentralizado. Creo que está mucho más arraigado en los movimientos de masas”, dijo.