Alexandria Ocasio Cortez y Nydia Velázquez irán a Kissimmee a respaldar a Angie Nixon

Washington D.C. - Las congresistas demócratas puertorriqueñas Alexandria Ocasio Cortez y Nydia Velázquez irán el próximo martes a Kissimmee, Florida, a respaldar la candidatura al Senado de Estados Unidos de la demócrata Angie Nixon.

Junto a ellos, estará el también congresista demócrata Maxwell Alejandro Frost, electo por el distrito 10 de Florida central, con base en Orlando, y cuya madre biológica es puertorriqueña.

La campaña de Ocasio Cortez, quien es clara favorita para ser reelecta el 3 de noviembre como congresista por un distrito que incluye zonas de Queens y el Bronx, informó en un comunicado de prensa que el evento incluirá mensajes de Nixon y los tres legisladores federales, y presentaciones musicales.

Nixon, actual representante estatal en Florida, se enfrenta a la senadora republicana Ashley Moody, quien fue nombrada al puesto, en 2025, tras el Senado de Estados Unidos confirmar a Marco Rubio como secretario de Estado.

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El evento del martes, “Boricuas por Angie”, está programado para las 5:00 p.m., en el Osceola Heritage Park.

En Kissimmee, destino clave de la emigración boricua a Estados Unidos, cerca de un tercio de los 80,000 residentes de la ciudad son puertorriqueños.

La encuesta más reciente de Univisión/You Gov reflejó que los electores boricuas favorecen una candidatura demócrata al Senado federal (51% a 36%).

Cuando se encuestó directamente en torno a la percepción que se tiene de ambas, Moody alcanzó mejores números positivos que Nixon entre los potenciales electores boricuas –38% a 36%–, aunque con una mayor desfavorabilidad.

Ocasio Cortez hizo campaña, la semana pasada, en una zona conservadora de Michigan en favor del candidato demócrata al Senado estadunidense por ese estado, Abdul El-Sayed.

Al otro día, su comité de campaña donó $1 millón a la campaña de El-Sayed, quien se enfrenta al excongresista republicano Mike Rogers por un escaño que ahora ocupa el demócrata Gary Peters, quien se retira del Senado estadounidense.

Ocasio Cortez ha estado también en Ohio, Maine, Nevada y California. En momentos en que examina aspirar en 2028 a la presidencia de Estados Unidos o al Senado por Nueva York, Ocasio Cortez también ha hecho campaña a favor de los demócratas en la parte alta de su estado, incluidos distritos conservadores.

Velázquez, mientras, se retira del Congreso al terminar en diciembre esta sesión, después de 34 años en la Cámara de Representantes estadounidense.

La victoria de Nixon en las primarias demócratas de agosto fue una sorpresa, principalmente debido a que su oponente, Alex Vindman –como sucede ahora con Moody–, la superaba por mucho en las recaudaciones electorales.

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En una entrevista reciente con El Nuevo Día, Nixon afirmó que, de ganar el escaño del Senado, buscará acabar con la Junta de Supervisión Fiscal, que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico.