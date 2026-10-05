Autores boricuas brillan en los International Latino Book Awards: conoce a los galardonados

Varios autores puertorriqueños, entre ellos Mayra Santos Febres, fueron galardonados este fin de semana en los Premios Internacionales del Libro Latino, en Sacramento, California.

Santos Febres obtuvo el primer lugar en la categoría de “Mejor Libro de Ficción Enfocado en lo Latino” con su libro La Otra Julia, una novela basada en la historia de la poetisa puertorriqueña Julia de Burgos.

Otros libros de autores puertorriqueños que obtuvieron el primer lugar, o Medalla de Oro, fueron Viva para contarlo: reconstruyendo la identidad tras la violencia de un abusador narcisista, de Virgen Renta, en la categoría de “Mejor Libro de Transformación”; y La Salsa no Puede Morir, así dice Perignon, de Bella Martínez, en la categoría de “Mejor Biografía”.

Chiquis, The Dreamer Clown, de la boricua-dominicana Débora Mari Menieur Núñez, recibió la Medalla de Oro por la “Mejor Traducción de un Libro Ilustrado Infantil”. También recibió una mención honorífica en la categoría de “Mejor Libro Ilustrado Infantil con Enfoque Latino”.

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"Chiquis, la payasa soñadora", de Débora Menieur Nuñez, fue uno de los libros premiados. (Suministrada)

Los galardonados con premio principal o Medalla de Oro incluyeron Miami, una historia de amor que trasciende el miedo, de Heidie Rosado Nieves; Burn me Back, de Peggy Robles Alvarado, “Mejor Libro de Poesía en Inglés”; Sonetos para mi flamboyán florido, de Ángel Pomales Crespo, por la mejor presentación de audio de uno o más poemas; El primer round no bastó, de GM Carrasquillo, como “Mejor Libro de Fantasía y Aventura para Jóvenes Adultos”; y El Cangrejito Piragüero, de Sandra Rivera Sánchez.

Los Premios Internacionales del Libro Latino, otorgados por la organización Empowering Latino Futures, reconocieron además con Medalla de Plata a varios libros de autores puertorriqueños: Los estragos del apagón, del periodista Eliván Martínez Mercado, como “Mejor Libro sobre Política Actual”; I Am My Own Path, de Vanessa Pérez Rosario, en la categoría de “Libro de No Ficción”; y Teacher by Teacher, del exsecretario de Educación de Estados Unidos John B. King, de origen puertorriqueño y residente en Brooklyn, Nueva York, como “Mejor Autobiografía en Inglés”.

Entre los ganadores del segundo premio, o Medalla de Plata, incluyeron, además, a La Marcha de la Tinta, de Edgar Dixon Rodríguez en la categoría de “Autobiografía en Español” y “Mejor Libro sobre Servicio Militar”; Matrescencia en curso, de Laura Miranda Olivera; Versos en tu Jardín, de Carmen Serrano Bruno en la categoría de “Libro Familiar”; y Eres la rosa de mi jardín, de Rosa María Ortiz Zayas, entre los libros religiosos.

También ganaron Medalla de Plata los libros El Taíno, de Bryan González, entre las novelas de ficción en español; When The Tides Held The Moon, de Vanessa Vida Kelley, una novela de fantasía; Along Came Amor, de Alexis Daria, una novela romántica; Calladita no More: My Latina Journey and The Lessons That Shaped Me, de Hady Méndez, por la ilustración o foto de portada; el Cangrejito Piragüero, de Sandra Rivera Sánchez, en la categoría de diseño interior; Reality Checkmate, de Daniel Ruiz por poesía en inglés; y El viejo en el ombligo, de Carlos Parada Ayala.

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