Becas Pell seguirán teniendo un máximo de asistencia anual de $7,395

Washington D.C. - El Congreso mantendrá en $7,395 la asistencia máxima anual de las becas Pell para estudiantes universitarios y de educación superior, de acuerdo con la legislación de asignaciones que la Cámara de Representantes de Estados Unidos prevé aprobar esa semana.

Al mismo tiempo –pese al interés del presidente Donald Trump en eliminarlos–, la legislación asigna $1,200 millones para los programas TRIO, dirigido a asistir a estudiantes desventajados, incluso con menos recursos económicos o que son los primeros en sus familias en asistir a la universidad.

Cerca de 165,000 estudiantes de Puerto Rico tienen acceso a las becas Pell. Mientras, instituciones universitarias de Puerto Rico reciben cerca de $15 millones anuales en fondos para los programas TRIO.

La Cámara baja tiene previsto votar esta semana por un proyecto que reúne tres medidas de asignaciones (Defensa-Trabajo, Salud, Educación y Transporte, y Vivienda). Independientemente, buscará, además, llevar a votación el proyecto que financia el Departamento de Seguridad Interna, que se enfrenta a un mayor escrutinio en medio de la ofensiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en varias ciudades.

Si la Cámara baja logra aprobar esas medidas esta semana, habrá completado los 12 proyectos de presupuesto del año fiscal federal 2026, que comenzó en octubre de 2025 y termina en septiembre próximo.

La gran mayoría del presupuesto 2026 depende de una resolución temporal que vence el 30 de enero, en momentos en que el proceso en el Senado –que está en receso esta semana– avanza con lentitud.

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, indicó que el “minibús” que reúne tres de los 12 proyectos de presupuesto incluye $7.9 millones en asignaciones específicas para Puerto Rico.

Los $7.9 millones incluyen $2 millones para el Centro de Investigación de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez; $2 millones para mejoras a las instalaciones de la YMCA de Ponce; $1.2 millones para la reconversión de una escuela pública cerrada en el Centro de Innovación Agroempresarial de Isabela; y $1 millón para el desarrollo y construcción de viviendas comunitarias para adultos mayores en Barceloneta.

También, se asignan $850,000 para el Proyecto de Desarrollo y Construcción del Centro de Avance de Pequeñas Empresas en Habilidades de Próxima Generación y Emprendimiento de San Sebastián; y otros $850,000 para el Proyecto de Revitalización de Vivienda Asequible del Municipio de Manatí.

“La agilidad con la que el Congreso ha actuado representa un avance sólido a evitar un cierre de gobierno federal. Además, los programas de alto impacto para Puerto Rico cuentan con el financiamiento necesario para mantener los servicios que son esenciales para nuestra gente”, dijo la directora de la Admnistración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriela Boffelli.

Por medio de los proyectos de ley, se financian múltiples programas con impacto en Puerto Rico, incluido el Fondo de Ayuda para Desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que recibe $26,400 millones para el resto del año fiscal en Estados Unidos y sus territorios; y $283 millones para los costos del gobierno federal en la inspección de personas y mercancías que entran al archipiélago.

También, se financian, entre muchas otras áreas, la Administración Federal de Aviación y los proyectos federales de mejoras a carreteras.

“Estos fondos invierten directamente en nuestras comunidades, desarrollo económico, programas comunitarios y la preparación de nuestra fuerza laboral”, indicó Hernández, en una declaración, en momentos en que monitorea el debate desde San Juan, donde espera por el nacimiento de su primer hijo.

El presidente del Comité de Asignaciones, el republicano Tom Cole (Oklahoma), afirmó que estos proyectos de ley “reflejan los principios fundamentales de la fuerza estadounidense: fuerzas armadas preparadas para el combate, comunidades seguras, sistemas educativos y de salud eficaces, y transporte moderno”.