Cámara baja aprueba proyecto de asignaciones que exhorta a atender la red eléctrica de Puerto Rico

La Cámara de Representantes aprobó este jueves el proyecto de asignaciones de Energía y Agua, que incluye lenguaje en favor de la mejora de la red eléctrica puertorriqueña y dar prioridad a proyectos de infraestructura de agua del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico.

Las referencias a Puerto Rico fueron incorporadas por enmiendas del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

Según un comunicado del comisionado Hernández, una de las enmiendas “asegura fondos federales a través de la Oficina de Electricidad del Departamento de Energía para apoyar la resiliencia y confiabilidad de la red, avanzando la transición hacia un sistema energético más estable, sostenible y moderno para las comunidades puertorriqueñas”.

La otra enmienda pide prioridad para proyectos de infraestructura de agua en Puerto Rico, al parecer por medio de $35 millones previamente autorizados al Cuerpo de Ingenieros.

La medida fue aprobada 214-213, con el rechazo de los 209 demócratas presentes y cuatro republicanos. Todos los votos a favor fueron de la mayoría republicana.

PUBLICIDAD

La legislación asigna alrededor de $57,000 millones, pero reduce en 3% el presupuesto del Departamento de Energía. Además, bajo fuertes críticas de los demócratas, se reduce en 17% el programa de No Proliferación Nuclear de Defensa.

Los recortes, sin embargo, requerirán en su momento el visto bueno del Senado, donde los demócratas tienen poder de veto.