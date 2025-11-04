Opinión
4 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carmen Yulín Cruz participó de la develación del retrato de Pedro Albizu Campos en el Club Harvard

La exalcaldesa de San Juan fue una de las oradoras del evento, que tuvo lugar el lunes en la noche en Nueva York

4 de noviembre de 2025 - 3:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carmen Yulín Cruz fue una de las oradoras del evento. (Twitter)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - El club de exalumnos de Nueva York de la Escuela de Negocios de Harvard (HBS, en inglés) develó el lunes en la noche el retrato del histórico líder nacionalista Pedro Albizu Campos, una obra del pintor brasileño Gustavo Ramos.

La exalcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz fue una de las oradoras del evento, que contó, además, con presentaciones de los dominicanos Junot Diaz, escritor, profesor y ganador del premio Pulitzer de 2008, y la exembajadora estadounidense en España, Julissa Reynoso.

El Club de Harvard de Nueva York, que tiene 13,000 miembros, develó el retrato después de haberse conmemorado, la semana pasada, el 75 aniversario de la insurrección del 30 de octubre de 1950 y el ataque a tiros de los nacionalistas Griselio Torresola y Oscar Collazo en la Casa Blair, cuando iban en busca del presidente estadounidense Harry Truman, dos días después.

“Más allá de sus logros como jurista, Pedro Albizu Campos se ha consolidado como una figura destacada del movimiento independentista puertorriqueño, cuya influencia sigue resonando en todo el mundo. Su incansable defensa y su perdurable legado han influido profundamente en las conversaciones sobre los derechos civiles y la búsqueda de la autodeterminación en las Américas y más allá, a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad”, indicó el club de Nueva York de los exalumnos del HBS, cuando anunció el homenaje al líder independentista.

La develación representa el primer retrato formal de Albizu Campos encargado para una exhibición permanente dentro de una institución afiliada a Harvard, de cuya Escuela de Derecho se graduó.

Inscrito como nacido el 11 de septiembre de 1891 –aunque él afirmó que su fecha de nacimiento era el 29 de junio de 1893–, Albizu Campos se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.

Albizu Campos, el líder independentista más importante del siglo pasado, fue presidente del Partido Nacionalista a partir de mayo de 1930, promovió la lucha armada como respuesta al colonialismo y la represión, lideró huelgas obreras y cumplió cárcel por cerca de un cuarto de siglo.

