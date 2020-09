Washington D. C.- La peregrinación de hoy al monumento a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el bajo Manhattan de Nueva York, representó para Luis Rivera revivir el mismo dolor de hace casi dos décadas, cuando perdió a su esposa.

“Son 19 años, pero se siente como si fuera ayer”, indicó el puertorriqueño Rivera.

Carmen Alicia Rivera, entonces de 33 años, trabajaba en el piso 96 del edificio sur de las Torres Gemelas, como vicepresidenta adjunta de la empresa Fiduciary Trust International. Fue el segundo edificio en ser impactado por uno de los aviones secuestrados por los terroristas, pero el primero en derrumbarse.

“No hay un día que no piense en ella. Lo mismos mis hijos. No es fácil…Todavía no creo que han pasado 19 años. Me acuerdo lo que comimos el día anterior, lo que hicimos en la noche, los programas de televisión que vimos. Todito está fresco en la mente de uno”, dijo Luis Rivera, en una entrevista con El Nuevo Día.

Junto a los tres hijos que tuvo con Carmen Alicia y dos de sus nietas, Rivera – quien en un segundo matrimonio tiene otros cuatro hijos-, estuvo en la ceremonia oficial de ayer en Nueva York, que en medio de la pandemia del coronavirus tuvo un tono diferente.

Luis Rivera, al centro, junto con Luis Rivera, hijo, Racine y Britney.

En el ambiente estuvieron los temores que causa la propagación del coronavirus, que le ha quitado la vida a más de 191,000 personas. Hubo poco público y se requirió el uso de mascarillas.

Los nombres de las casi 3,000 víctimas de los ataques terroristas ocurridos en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania fueron escuchados por medio de una grabación, en vez del desfile de familiares que suele hacer esa lectura.

Además de las 2,977 víctimas de los atentados de 2001, el monumento recuerda a los seis muertos del otro ataque terrorista contra el antiguo World Trade Center, ocurrido el 26 de febrero de 1993.

Pero el evento reunió también al vicepresidente Michael Pence, al candidato presidencial demócrata y exvicepresidente Joe Biden, al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y al alcalde de la ciudad neoyorquina, Bill de Blasio, entre otros políticos y funcionarios electos.

Rivera, cuya familia es de Morovis,recordó que para el 11 de septiembre de 2001 su hija menor iba a cumplir 16 años y programaban comprarle un automóvil.

Entonces, Rivera era gerente de circulación del periódico The New York Times para los condados del Bronx y Manhattan.

“Iba a buscar el cheque al periódico. Me llamaron que tenía una reunión. Le dije (a Carmen Alicia), déjame ir a la reunión y cuando salga te busco. Cuando estoy en la oficina de Queens, ella me llama y me dice que hubo un accidente. Pensé que algo pasó en el tren. Le pregunté si estaba bien. Me dijo ‘sí, un avión chocó con la torre norte’. Cuando miré por la ventana de mi oficina, veo el fuego, ahí mismo, empecé a llorar y le dije, ‘voy ahora’”, indicó.

Al llegar a la zona en que estaban las Torres Gemelas, el edificio en que trabaja su esposa ya se había desplomado. Ni cuenta se daba de que la torre norte también caía en esos momentos. Entonces, dijo que no se cansaba de gritar, “¿dónde está mi esposa?”.

“Estaba atónito. De repente siento que alguien me agarró, me levantó y empezó a correr conmigo. Era un policía. Le decía ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está el edificio? Él me decía, ‘solo ven conmigo’. Ya ni se podía respirar. Cuando entonces se ve la bola negra que era el otro edificio derrumbándose, todo (ese humo) se metía en la cara…Toda esa nube de polvo nos tiró sobre el edificio adyacente (del antiguo correo), sobre el cual cayeron los escombros de la segunda torre”, indicó.

Tres horas después, en el mismo epicentro del escalofriante suceso, recordó, “no se veía nada, todo estaba negro, como si estuvieras en un closet con la luz apagada”.

Por largos días estuvo buscando a su esposa por los hospitales de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, esperanzando en que pudiese haberse escapado con vida. “Mis amistades me decían que tenía que dejar de buscarla y eso más me motivaba a buscarla. Lo más difícil era llegar a la casa, mirar a los ojos de mis hijos y decirles que no la encontré”, indicó.

No fue hasta diciembre de 2001 que decidió llevar a cabo el funeral de Carmen Alicia, cuyos padres son de Vega Alta, donde ella también residió.

Pero, tuvo que volver a vivir la inolvidable tragedia seis meses después cuando se identificaron los primeros restos de su esposa. En 2003, apareció la cartera, destruida, pero con sus identificaciones. Otros restos fueron identificados dos años después. Cada vez, las heridas se reabrían.

Rivera sabe que su esposa, como parte de sus responsabilidades, ayudó a salvar vidas, al guiar a colegas a dirigirse hacia las escaleras y elevadores.

A Rivera - quien ahora es capataz de proyectos de construcción-, y sus hijos les reconforta el monumento a las víctimas, que fue inaugurado en el décimo aniversario de los ataques terroristas del 2001.

Los nombres de los que murieron en las antiguas Torres Gemelas están grabados en bronce.

“Ella va a vivir para siempre. Tengo dos nietas y saben que su abuelita está ahí. (La mayor) siempre habla de su abuelita, aunque nunca la conoció. Tiene cinco años, pero sabe que es su abuelita. La mantenemos viva a través de su memoria. Es un sitio donde podemos ir a reflexionar con ella”, sostuvo Rivera, al indicar que "que “uno siente la presencia de ella allí”.