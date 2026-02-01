Cierre parcial del gobierno federal durará por lo menos hasta el martes

Washington D.C. - En momentos en que rechaza imponer “mascarillas” a los agentes de inmigración, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Luisiana), tiene ahora como meta acabar el martes con el cierre parcial del gobierno federal.

Para lograrlo, la mayoría republicana de la Cámara de Representantes necesitará casi unanimidad de sus congresistas sobre el acuerdo presupuestario del Senado, justo cuando los más conservadores han expresado dudas en torno a esa legislación.

Sin tener garantizado suficiente apoyo de los demócratas para llevar la medida a votación el lunes fuera de las reglas de debate —un procedimiento que requiere al menos dos tercios de los votos—, Johnson decidió seguir el trámite regular, con una sesión del Comité de Reglas el lunes y votaciones el en el pleno cameral el martes.

Miles en Minnesota se lanzan a las calles en repudio a la administración de Donald Trump. Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense.

“Tendremos muchas conversaciones con miembros republicanos individuales durante las próximas 24 horas. Terminaremos todo esto para el martes”, indicó Johnson, entrevistado el domingo en la cadena FOX.

La votación más difícil para Johnson —quien lidera una mayoría de 218-213—, será la votación en el pleno sobre las reglas de debate, que suelen ser rechazadas por la minoría cameral, no importa quien controle la Cámara de Representantes.

El Comité de Reglas ha convocado para el lunes una sesión donde se consideraría la legislación presupuestaria que permitiría financiar todo el gobierno federal hasta el 30 de septiembre, con excepción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que dependería de una resolución de gastos que expiraría el 13 de febrero.

Inicialmente, el speaker Johnson, como presidente cameral, aspiraba a llevar la medida a votación fuera de las reglas, lo que iba a requerir dos tercios de los votos.

Pero, sin compromisos de la mayoría republicana para aprobar las reformas que impulsan los demócratas sobre el funcionamiento de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)- que son parte de DHS-, el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries (Nueva York), descartó garantizar votos de su caucus en favor de la legislación.

“Tenemos un desafío logístico para reunir a todos en la ciudad y, debido a la conversación que tuve con Hakeem Jeffries, sé que tenemos que aprobar una regla y probablemente hacer esto principalmente por nuestra cuenta”, dijo Johnson en el programa Meet The Press (NBC).

Oficinas del gobierno federal comenzaron este fin de semana a notificar a empleados sobre su suspensión temporal debido a la falta de presupuesto.

Las agencias impactadas por el cierre parcial -incluidas oficinas en Puerto Rico- son los departamentos de Defensa, Estado, Justicia, Vivienda, Salud, Educación, Transportación, Tesoro y DHS.

Sin embargo, otras, como los departamentos de Interior, Justicia, Comercio, Agricultura, Energía y Asuntos del Veterano, igual que la Agencia de Protección Ambiental (EPA), tienen aprobados sus presupuestos hasta el 30 de septiembre, cuando termina el año fiscal federal 2026.

Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.

Si la Cámara aprueba el martes la medida presupuestaria del Senado, todas las oficinas del gobierno, excepto DHS, estarán financiadas por el resto del año fiscal.

No obstante, entonces comenzará la batalla entre conservadores y liberales en torno a cuáles deben ser los cambios al funcionamiento de ICE y CPB, luego de que agentes de inmigración acabaran con la vida de dos ciudadanos estadounidenses, detuvieran a un niño de cinco años y fueran por las calles pidiendo identificación a ciudadanos.

La oposición de Johnson a prohibir que los agentes federales cubran sus rostros con mascarillas y a exigir que identifiquen sus nombres en los uniformes refleja cuán difícil será lograr consenso en ambas cámaras legislativas.

Desde la escena en Minneapolis: un agente del ICE mata a una mujer durante redada migratoria. Manifestantes reaccionan tras ser rociados con gas en el lugar de un tiroteo en Minneapolis.

“Esas dos cosas son condiciones que crearían más peligros”, dijo Johnson en NBC, al señalar que el zar de la Frontera, Tom Holman, ahora a cargo del despliegue de ICE en Minneapolis (Minnesota), comunicó esa oposición al líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), en una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Además, Johnson sostuvo que, como él, Holman se opone a nuevos requisitos para exigir órdenes judiciales al llevar a cabo allanamientos de ICE.

El liderato demócrata aboga, además, por prohibir los patrullajes itinerantes, en referencia a la búsqueda indiscriminada de personas con estatus migratorio irregular. En ocasiones, esto ha incluido ir por las calles pidiéndole identificación a personas con un perfil que asocian con latinos y otras minorías étnicas.

Los demócratas también han pedido garantizar investigaciones independientes sobre las actuaciones de los agentes de inmigración, como se ha exigido para los asesinatos de Renée Good y Alex Prett, ocurridos el 7 y el 24 de enero, respectivamente, en Minneapolis, y el uso de cámaras corporales.

“Lo que está claro es que el Departamento de Seguridad Nacional necesita una reforma drástica. Las cámaras corporales deberían ser obligatorias. Las mascarillas deberían ser obligatorias. En nuestra opinión, las órdenes judiciales deberían ser absolutamente necesarias, de conformidad con la Constitución, antes de que los agentes del DHS o del ICE irrumpan en los hogares de los estadounidenses o saquen a la gente de sus vehículos”, sostuvo Jeffries.

En enero, cuando la Cámara baja aprobó su versión sobre el proyecto de presupuesto de DHS, la mayoría republicana ignoró esos reclamos de los demócratas.