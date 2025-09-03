Opinión
3 de septiembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Comité del Congreso aprueba medida que busca garantizar intimidad en investigaciones de Seguridad Interna

La legislación es de la autoría del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández

3 de septiembre de 2025 - 12:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Comité de Seguridad Interna ratificó, por unanimidad, la medida de Pablo José Hernández dirigida a asegurar la intimida de las personas en los productos de “inteligencia” del Departamento de Seguridad Interna. (Xavier Araújo)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes aprobó este miércoles una legislación –de la autoría del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández– que propone endurecer las medidas de seguridad de los “productos de inteligencia” del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés).

La legislación, ratificada por unanimidad (22-0) en el comité y que ahora pasará al pleno de la Cámara baja, exigiría que los productos de inteligencia sean revisados por el jefe de Privacidad y el oficial de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS para garantizar el cumplimiento de las protecciones constitucionales.

También, persigue codificar la capacitación obligatoria para el personal de inteligencia de alto nivel del DHS sobre derechos civiles e intimidad.

El DHS tiene una Oficina de Inteligencia y Análisis (INA, en inglés) –creada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos–, que es responsable de mantener informadas a “las fuerzas del orden estatales, locales, tribales y territoriales, así como a quienes trabajan en primera línea para mantener la seguridad de los estadounidenses”, indicó Hernández, al argumentar a favor de su medida justo antes de la votación.

“Si bien INA cuenta con procesos establecidos para verificar el cumplimiento de las directrices internas para la protección de la privacidad, los derechos civiles y las libertades civiles, mi proyecto de ley garantizará que toda la información de inteligencia del DHS se comparta, retenga y difunda de una manera coherente con la protección de los derechos de los estadounidenses”, agregó el comisionado residente.

La legislación, que tiene el número 2261 de la Cámara baja, había sido aprobada, en marzo, en la subcomisión de Contraterrorismo e Inteligencia del Comité de Seguridad Interna, del cual Hernández forma parte.

ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
