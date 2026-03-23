Conmemoran el 50 aniversario del asesinato de Santiago Mari Pesquera, hijo mayor de Juan Mari Brás

Washington D.C. - La Fundación Juan Mari Brás y la familia conmemorarán mañana, martes, el 50 aniversario del asesinato político de Santiago “Chagui” Mari Pesquera.

“Todos los años, con la persistencia de la gota que cae sobre la piedra, nos reunimos frente a la tumba y le llevamos flores a Chagui como un acto de honor y de esperanza”, dijo Rosa Mari Pesquera, hija mayor del histórico líder socialista Juan Mari Brás y hermana del asesinado joven independentista.

La familia ha reclamado por años al Departamento de Justicia de Puerto Rico que reinvestigue el caso de “Chagui” Mari Pesquera, convencidos de que la persona convicta, Héctor Coira, no actuó sola.

En 2025, el entonces director adjunto del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Marshall Yates, en respuesta a una petición de las congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, alegó que una búsqueda que hicieron de documentos sobre el caso de Mari Pesquera no encontró “ningún registro relacionado”.

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No obstante, en el pasado se han divulgado documentos de esa oficina federal en torno al asesinato de “Chagui” Mari Pesquera, ocurrido el 24 de marzo de 1976.

La familia tiene previsto colocar una ofrenda floral el martes – a las 11:00 a.m.-, en el cementerio María Magdalena de Pazzis en el Viejo San Juan.

“Como dijera en vida Juan Mari Brás, ‘nuestro único compromiso es transformar el martirologio en heroísmo. Sólo entonces, el pueblo entero, el pueblo amado por el que cayó Chagui, por el que han caído todos en esta jornada más que centenaria, levantará a los cielos el monumento de una patria nueva, de una patria hermosa, de una patria donde no puedan darse jamás crímenes como este’”, comentó Rosa Mari Pesquera.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Juan Mari Brás, Mari Mari Narváez, sostuvo que aunque “han pasado cincuenta años de impunidad legal”, operan con “las lógicas de la resistencia, de la memoria colectiva y de la persistencia”.

“Ninguna agencia criminal y colonial nos arrebatará la verdad ni el camino hacia la justicia grande, la más expansiva, que es la justicia de los pueblos”, agregó Mari Mari Narváez.

“Chagui” Mari Pesquera era el hijo mayor de Juan Mari Brás y Paquita Pesquera Cantellops.

La familia recordó que “Chagui” llevaba varias semanas como piloto en una pequeña línea aérea de carga cuando, en la mañana del 24 de marzo de 1976, salió a trabajar y por la tarde, cuando debía recoger a su sobrino y a su hermana, no llegó.

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Su cadáver fue encontrado en el interior del vehículo de su hermana, en la marginal de la carretera PR-1.

La familia ha insistido en que se trató de un asesinato político, en medio de la persecución al independentismo y las amenazas en contra de Mari Brás - quien murió en 2010-, y su familia, al igual que la corrupción en la Policía de Puerto Rico.

La Fundación Juan Mari Brás prepara en este momento un documental, dirigido por Márel Malaret, sobre los acontecimientos y las acciones de encubrimiento del caso.