Washington D. C. – La Federación Hispana, junto a más de una docena de organizaciones de la diáspora puertorriqueña, encabezará el 17 de marzo, de forma virtual, el día de Puerto Rico en Tallahassee, que persigue elevar ante los los legisladores estatales de Florida temas claves para la comunidad puertorriqueña.

El evento, fundado hace más de dos décadas por el exrepresentante estatal Anthony Suárez, busca elevar el debate sobre temas claves para la diáspora puertorriqueña en Florida.

“Estoy muy contento de que la Federación Hispana esté dispuesta a emprender la tarea de administrar el evento este año con tierno y amoroso cuidado”, indicó Suárez, quien también fue legislador estatal en Nueva York y ha sido líder de los abogados boricuas en Florida.

El presidente de la Federación Hispana, Frankie Miranda, afirmó que “es fundamental que la creciente población puertorriqueña de Florida comparta su fuerte voz durante la sesión legislativa, informando a los funcionarios electos sobre los cambios de política y los recursos necesarios para construir vidas sólidas y prósperas, especialmente mientras Florida continúa luchando por la crisis de COVID-19”.

Las sesiones del evento incluirán asuntos como el acceso a vivienda, educación y el derecho al voto.

El senador estatal Victor Torres; la directora de la Federación Hispana, Yanidsi Vélez; la vicepresidenta del Concilio de Liderazgo Puertorriqueño del Sur de Florida, Frances Colón; Ricardo Negrón Almodóvar, de Latino Justice; y Frederick Vélez III, director nacional de Participación Cívica en la Federación Hispana, son algunos de los ponentes de las conferencias.

Alianza Center, Ana G. Mendez University, Boricuas De Corazón Inc., Borinquen Medical Centers, Familias Presentes: Estudiantes Excelentes, Florida Consumer Credit, Florida Senate, Hispanic Federation, Iniciativa Acción Puertorriqueña, Latino Justice y Latino Leadership están entre los auspiciadores del evento.

También es auspiciado por Legal Services Clinic, Mesa Boricua, Orlando Center for Justice, Puerto Rican Chamber of Commerce of Central Florida, Puerto Rican Chamber of Commerce of South Florida, Puerto Rican Leadership Council of South Florida, Puerto Rico Federal Affairs Administration y SOS Urbander.

Las personas interesadas en participar del evento virtual pueden registrarse en este enlace: https://www.runtheworld.today/app/invitation/18977