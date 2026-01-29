Demócratas lograron bloquear presupuesto en el Senado en medio de negociaciones para evitar cierre federal
Siete republicanos votaron en contra de avanzar la legislación que incluye el Departamento de Seguridad Nacional
29 de enero de 2026 - 2:10 PM
Washington D.C. - Con el apoyo de siete republicanos, los demócratas del Senado lograron bloquear, este jueves, el avance de la legislación presupuestaria pendiente en espera de negociaciones sobre potenciales reformas a las agencias federales de inmigración que eviten un potencial cierre del gobierno federal.
El resultado de la votación (45-55) era el esperado, ante el hecho de que los demócratas han cerrado filas para reclamar que se aprueben reformas al funcionamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Tras ser evidente que la resolución sería derrotada -con el voto unánime de los 47 miembros del caucus demócrata y siete republicanos-, el líder de la mayoria republicana, John Thune (Dakota del Sur) también votó en contra para pedir de inmediato un voto de reconsideración, que se pudiera producir más adelante.
La Casa Blanca y los líderes del Congreso están en medio de negociaciones para tratar de evitar un cierre parcial del gobierno federal a las 12:01 a.m. del sábado.
Tras los asesinatos de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good a manos de agentes de ICE en Minneapolis, en hechos que han conmocionado a la opinión pública, el caucus demócrata del Senado decidió frenar el presupuesto de DHS.
Además, los demócratas y algunos republicanos han pedido la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y del subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.
La intención de los demócratas es poder separar el proyecto de presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluye el ICE, de las otras cinco legislaciones presupuestarias que el Senado tiene pendientes.
Como parte de la propuesta demócrata, se pudiera aprobar una extensión temporal en el presupuesto de DHS –que ya cuenta con fondos extra para inmigración a través del proyecto de reconciliación fiscal de julio de 2025– para dar tiempo a negociar las potenciales reformas al ICE, la CPB y la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración.
Aunque un acuerdo bipartidista todavía haría posible que algunas funciones de DHS se queden sin presupuesto, quizá hasta principios de la semana próxima –debido a que la Cámara de Representantes está en receso legislativo–, evitaría que los departamentos de Defensa, Estado, Educación, Vivienda, Salud, Tesoro y Transportación entren en un cierre parcial a partir de la fecha antes mencionada.
La Cámara de Representantes aprobó los 12 proyectos de presupuesto del año fiscal federal 2026 –que comenzó en octubre de 2025 y termina el 30 de septiembre próximo–, pero el Senado tiene pendientes seis.
“Los republicanos en el Congreso no pueden permitir este violento ‘status quo’ continuar. Deben trabajar con los demócratas en legislación real, firme, para frenar a ICE. Los demócratas están listos para aprobar cinco proyectos de ley de financiamiento bipartidista en el Senado. Estamos listos para aprobarlos hoy. Estamos listos para financiar el 96% del gobierno federal, pero el proyecto de ley de DHS aún requiere mucho trabajo”, sostuvo el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).
