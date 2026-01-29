Demócratas lograron bloquear presupuesto en el Senado en medio de negociaciones para evitar cierre federal

Washington D.C. - Con el apoyo de siete republicanos, los demócratas del Senado lograron bloquear, este jueves, el avance de la legislación presupuestaria pendiente en espera de negociaciones sobre potenciales reformas a las agencias federales de inmigración que eviten un potencial cierre del gobierno federal.

El resultado de la votación (45-55) era el esperado, ante el hecho de que los demócratas han cerrado filas para reclamar que se aprueben reformas al funcionamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Tras ser evidente que la resolución sería derrotada -con el voto unánime de los 47 miembros del caucus demócrata y siete republicanos-, el líder de la mayoria republicana, John Thune (Dakota del Sur) también votó en contra para pedir de inmediato un voto de reconsideración, que se pudiera producir más adelante.

La Casa Blanca y los líderes del Congreso están en medio de negociaciones para tratar de evitar un cierre parcial del gobierno federal a las 12:01 a.m. del sábado.

Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.

Tras los asesinatos de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good a manos de agentes de ICE en Minneapolis, en hechos que han conmocionado a la opinión pública, el caucus demócrata del Senado decidió frenar el presupuesto de DHS.

Además, los demócratas y algunos republicanos han pedido la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y del subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

La intención de los demócratas es poder separar el proyecto de presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluye el ICE, de las otras cinco legislaciones presupuestarias que el Senado tiene pendientes.

Como parte de la propuesta demócrata, se pudiera aprobar una extensión temporal en el presupuesto de DHS –que ya cuenta con fondos extra para inmigración a través del proyecto de reconciliación fiscal de julio de 2025– para dar tiempo a negociar las potenciales reformas al ICE, la CPB y la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

Tiroteo mortal en Minneapolis: fallece hombre baleado por agentes federales durante redada migratoria. Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció.

Aunque un acuerdo bipartidista todavía haría posible que algunas funciones de DHS se queden sin presupuesto, quizá hasta principios de la semana próxima –debido a que la Cámara de Representantes está en receso legislativo–, evitaría que los departamentos de Defensa, Estado, Educación, Vivienda, Salud, Tesoro y Transportación entren en un cierre parcial a partir de la fecha antes mencionada.

La Cámara de Representantes aprobó los 12 proyectos de presupuesto del año fiscal federal 2026 –que comenzó en octubre de 2025 y termina el 30 de septiembre próximo–, pero el Senado tiene pendientes seis.