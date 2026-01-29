Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Demócratas lograron bloquear presupuesto en el Senado en medio de negociaciones para evitar cierre federal

Siete republicanos votaron en contra de avanzar la legislación que incluye el Departamento de Seguridad Nacional

29 de enero de 2026 - 2:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los demócratas exigen reformas a ICE y al funcionamento de agencias de inmigración. (WILL OLIVER)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Con el apoyo de siete republicanos, los demócratas del Senado lograron bloquear, este jueves, el avance de la legislación presupuestaria pendiente en espera de negociaciones sobre potenciales reformas a las agencias federales de inmigración que eviten un potencial cierre del gobierno federal.

RELACIONADAS

El resultado de la votación (45-55) era el esperado, ante el hecho de que los demócratas han cerrado filas para reclamar que se aprueben reformas al funcionamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Tras ser evidente que la resolución sería derrotada -con el voto unánime de los 47 miembros del caucus demócrata y siete republicanos-, el líder de la mayoria republicana, John Thune (Dakota del Sur) también votó en contra para pedir de inmediato un voto de reconsideración, que se pudiera producir más adelante.

La Casa Blanca y los líderes del Congreso están en medio de negociaciones para tratar de evitar un cierre parcial del gobierno federal a las 12:01 a.m. del sábado.

Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.La familia identificó al hombre asesinado como Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que protestaba contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump en su ciudad. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo durante una conferencia de prensa que Pretti había aparecido para "impedir una operación de aplicación de la ley."
1 / 21 | Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado. - Adam Gray

Tras los asesinatos de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good a manos de agentes de ICE en Minneapolis, en hechos que han conmocionado a la opinión pública, el caucus demócrata del Senado decidió frenar el presupuesto de DHS.

Además, los demócratas y algunos republicanos han pedido la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y del subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

La intención de los demócratas es poder separar el proyecto de presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluye el ICE, de las otras cinco legislaciones presupuestarias que el Senado tiene pendientes.

Como parte de la propuesta demócrata, se pudiera aprobar una extensión temporal en el presupuesto de DHS –que ya cuenta con fondos extra para inmigración a través del proyecto de reconciliación fiscal de julio de 2025– para dar tiempo a negociar las potenciales reformas al ICE, la CPB y la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció.La persona fue baleada en medio de la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump, dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz.Alex Pretti fue descrito por amigos y familiares como una persona humana, preocupada por la situación de su país, y en total desacuerdo con la manera en que los agentes federales de inmigracón se conducen en la ciudad.
1 / 34 | Tiroteo mortal en Minneapolis: fallece hombre baleado por agentes federales durante redada migratoria. Agentes federales de inmigración desplegaron gas pimienta contra observadores en Minneapolis tras un tiroteo registrado el 24 de enero de 2026 en el que un hombre de 37 años falleció. - Abbie Parr

Aunque un acuerdo bipartidista todavía haría posible que algunas funciones de DHS se queden sin presupuesto, quizá hasta principios de la semana próxima –debido a que la Cámara de Representantes está en receso legislativo–, evitaría que los departamentos de Defensa, Estado, Educación, Vivienda, Salud, Tesoro y Transportación entren en un cierre parcial a partir de la fecha antes mencionada.

La Cámara de Representantes aprobó los 12 proyectos de presupuesto del año fiscal federal 2026 –que comenzó en octubre de 2025 y termina el 30 de septiembre próximo–, pero el Senado tiene pendientes seis.

“Los republicanos en el Congreso no pueden permitir este violento ‘status quo’ continuar. Deben trabajar con los demócratas en legislación real, firme, para frenar a ICE. Los demócratas están listos para aprobar cinco proyectos de ley de financiamiento bipartidista en el Senado. Estamos listos para aprobarlos hoy. Estamos listos para financiar el 96% del gobierno federal, pero el proyecto de ley de DHS aún requiere mucho trabajo”, sostuvo el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).

Puerto RicoSenado de Estados UnidosICE-HSIInmigrantes
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
