Docenas de despidos en FEMA mientras se espera por informe sobre el futuro de la agencia

El gobierno de Donald Trump despidió a cerca de medio centenar de empleados responsables de ser primeros respondedores de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), la cual el inquilino de la Casa Blanca quiere desmantelar.

De acuerdo con CNN, los empleados, que son parte del Equipo de Respuesta y Recuperación (CORE, en inglés), tenían contratos que expiraban entre el 1 y el 4 de enero.

Aunque es normal que FEMA deje vencer algunos contratos de empleados, el número de personas que saldrán de la agencia en esta primera semana de 2026 es muy inusual. Los despidos coinciden con la directriz de la secretaria de Seguridad Interna (DHS, en inglés), Kristi Noem, que limita la renovación de estos contratos a tan solo 180 días, mientras consideraba un plan a largo plazo para reducir la plantilla de la agencia.

Se prevé que miles puedan ser despedidos en los próximos meses.

Algunos empleados fueron notificados, justo en la Nochevieja, de que sus contratos no serán renovados.

“FEMA no puede responder y recuperarse ante desastres sin los empleados de CORE”, indicó a la cadena de noticias un exfuncionario de alto rango de la agencia, que explicó que “las oficinas regionales están compuestas casi en su totalidad por personal de CORE”.

Para ese funcionario, una reducción masiva de empleados de CORE significará dejar a los estados prácticamente solos en la respuesta a emergencias sobre el terreno.

Trump debe recibir, tan pronto como este mismo mes, el informe de recomendaciones de un grupo asesor creado por la Casa Blanca para decidir el futuro de FEMA, en momentos en que busca transferir muchas de sus funciones a los gobiernos estatales y locales y asignar menos dinero.

El presidente, además, ha dicho que la tarea del consejo asesor que designó sería revisar el “papel tradicional de los estados y su coordinación con el gobierno federal para garantizar la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos en preparación para, durante y después de los desastres”.

Durante 2025, FEMA estuvo sin un director en propiedad.