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Donativos políticos desde Puerto Rico a comités oficiales partidistas favorecen a los republicanos

Pero el comité electoral de los demócratas de la Cámara de Representantes es el que más contribuciones ha recibido

22 de octubre de 2026 - 7:00 AM

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Los demócratas son favoritos para, al menos, ganar la Cámara de Representantes en las elecciones del 3 de noviembre. (The Associated Press)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Los donativos que se han enviado desde Puerto Rico a los comités partidistas oficiales de campañas del Congreso y de las dos formaciones políticas han favorecido, en mayor medida, a los republicanos, según los datos de la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés).

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Sin embargo, el comité de campaña de los demócratas de la Cámara de Representantes (DCCC, en inglés) ha sido, entre esos esfuerzos, el que más fondos ha recaudado en Puerto Rico, un total de $262,632, más del doble que el comité electoral de los representantes republicanos (NRCC), que reportó $123,285, entre enero de 2025 y junio de 2026, de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Entre los comités oficiales de campaña del Senado, sin embargo, el republicano (NRSC) aventaja por mucho –$102,928 a $3,067– al demócrata (DSCC).

Pero el Comité Nacional Republicano (RNC) ha reportado muchas más contribuciones de residentes de Puerto Rico que el Comité Nacional Demócrata (DNC), $150,951 frente a $36,391.

En cuanto al comité de los demócratas a la Cámara, destaca una aportación de $80,000 del consultor político Carlos López López, socio de Wolf Popper Group, quien ha coordinado recaudaciones en San Juan para demócratas del Congreso.

Para el comité de los representantes republicanos, las aportaciones principales, de $44,300, son de Yan Katsnelson y una entidad que la FEC identifica como FY Growth Fund.

Para el Comité Nacional Republicano, Gordon Huddleston, de la empresa Adamas Energy; Emily Bailey, jefa de Mercado de la empresa de criptomonedas BTC Inc; y David Bailey, principal ejecutivo de la compañía de criptomonedas Nakamoto y BTC Inc, aportaron cada uno, al menos, $44,300. Mientras, que Alan Richardson donó $44,300 al DNC.

Al comité de campaña de los senadores republicanos, Eduard Mule, principal funcionario ejecutivo de Silver Point Capital, con $44,300, y el empresario puertorriqueño John Regis, con $30,000, son los principales donantes.

---

Donativos desde Puerto Rico a comités oficiales de los partidos

Republicanos

  • Comité Nacional Republicano (RNC) - $150,951
  • Comité Republicanos de la Cámara baja (NRCC) - $123,285
  • Comité Republicanos del Senado (NRSC) - $102,828

Total: $377,064

Demócratas

  • Comité Demócratas de la Cámara baja (DCCC) - $262,632
  • Comité Nacional Demócrata (DNC) - $36,391
  • Comité Demócratas del Senado (DSCC) - $3,067

Total: $302,090

Tags
Puerto RicoPartido DemócrataPartido RepublicanoEleccionesEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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