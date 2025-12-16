El Congreso recesa el viernes sin lograr renovar los subsidios mejorados de Obamacare

El Congreso se irá de receso de Navidad sin lograr un acuerdo sobre la extensión de los subsidios mejorados de la ley Obamacare, lo que pone en peligro el acceso a la salud para millones de personas en Estados Unidos.

Antes de suspender sus sesiones, los demócratas y republicanos moderados pueden dejar sobre la mesa propuestas para extender o modificar los subsidios mejorados, que vencen al cerrar el año.

Los demócratas, sin embargo, pueden tener mayor poder de negociación al comenzar el 2026, pues el 30 de enero también expiran las asignaciones para gran parte del gobierno federal, y en el Senado, como ocurrió durante el cierre parcial del gobierno federal, se necesitan al menos siete votos de la minoría para mantener en operaciones las agencias gubernamentales.

No importa lo que ocurra en enero, este debate puede influenciar las elecciones legislativas de noviembre próximo.

PUBLICIDAD

El presidente Donald Trump se ha opuesto consecuentemente a extender los subsidios mejorados de Obamacare, una ley que ha querido derogar, pero sin ofrecer una alternativa formal.

En el Senado, que suspenderá sus sesiones el jueves, un grupo de moderados demócratas y republicanos aspira a divulgar un proyecto de ley que extienda por dos años los subsidios mejorados, pero que reduzca el máximo de ingresos que deben tener las personas para lograr acceso a esos beneficios.

Mientras, el liderato republicano ha rechazado complacer a los moderados de su conferencia que buscan algún tipo de extensión de los subsidios mejorados, pero, en cambio, quiere llevar a votación tan pronto como el miércoles una legislación alternativa.

Por un lado, la legislación anunciada por el speaker Mike Johnson ampliaría el acceso a los llamados “planes de salud asociativos”, para incentivar que más pequeños negocios y trabajadores independientes puedan unirse para la adquisición de seguros médicos.

Los críticos consideran que la cobertura de esos planes sería menor a la que ofrece ahora la ley Obamacare, cuyo nombre oficial es la Ley de Cuidado Médico (ACA, por sus siglas en inglés) y que otorga subsidios a cerca de 24 millones de personas.

Los subsidios mejorados permiten a algunos beneficiarios de bajos ingresos recibir atención médica sin tener que pagar primas. Las personas de ingresos más altos no pagan más del 8.5% de sus ingresos, mientras, destacó Associated Press, los ciudadanos de clase media tienen mayor acceso a los subsidios.

Sin los subsidios mejorados, que permitieron acceso a las personas que están hasta un 400% por encima del nivel de pobreza, millones de personas pueden ver aumentos significativos en el costo de sus planes médicos. A algunos, se les puede duplicar el pago.

PUBLICIDAD

La legislación dada a conocer por el speaker Johnson busca fiscalizar también a los administradores de beneficios farmacéuticos (PBM, por sus siglas en inglés), exigiendo que provean más datos con el propósito de poder exigir reducciones en los costos de las medicinas.

En la reunión del martes de la conferencia republicana, el moderado Mike Lawler (Nueva York) indicó que sería “una mala práctica” política no permitir un voto sobre la extensión de los subsidios mejorados de Obamacare.

“La legislación republicana que se discutirá esta semana no hace nada para mantener la atención médica asequible para los estadounidenses comunes, y ellos lo saben, por lo que hay una revuelta interna entre los republicanos de la Cámara de Representantes, quienes aparentemente ni siquiera pueden lograr que se apruebe una enmienda que extienda los créditos fiscales que están a punto de expirar”, indicó, por su parte, el líder de la minoría demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries (Nueva York).

Cerca de 20 senadores –demócratas y republicanos–, mientras, se reuniron el lunes para discutir la propuesta de extender por dos años los subsidios mejorados de Obamacare, con reformas al programa. La intención es tener una solución que pueda debatirse en el Senado en enero.