15 de septiembre de 2025
El gobierno de Trump distribuirá $50,000 millones a comunidades rurales de los 50 estados, excluyendo a los territorios

Los Centros de Servicios Medicare y Medicaid lanzaron el programa este lunes

15 de septiembre de 2025 - 5:47 PM

El gobierno de Donald Trump anunció la apertura del Programa de Transformación de la Salud Rural, que asigna $50,000 millones a los 50 estados. (Mark Schiefelbein)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron la puesta en marcha del Programa de Transformación de la Salud Rural, que contará con $50,000 millones para ser distribuidos entre los 50 estados, sin acceso para Puerto Rico, los demás territorios y el gobierno de la capital estadounidense.

La asignación está regulada por el proyecto de reconciliación fiscal con las prioridades del presidente Donald Trump, quien lo convirtió en ley el pasado 4 de julio.

“Las comunidades rurales son la base de Estados Unidos. Han esperado demasiado tiempo a que Washington actuara. Ahora, por fin, actuamos con la mayor inversión jamás realizada para mejorar la atención médica para los estadounidenses rurales”, indicó el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy, hijo.

Según el funcionario, la intención es empoderar a los estados para transformar la estructura de salud rural y construir sistemas de salud sostenibles.

“Este programa de $50,000 millones busca brindar atención digna y confiable a las comunidades rurales, garantizando que todos los estadounidenses tengan acceso a tratamientos asequibles y de alta calidad”, sostuvo Kennedy.

Son muchos los programas que dejan fuera a los territorios, pero pocas las asignaciones de tanto dinero que los excluyen, según expertos.

