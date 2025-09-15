El gobierno de Trump distribuirá $50,000 millones a comunidades rurales de los 50 estados, excluyendo a los territorios

Washington D.C. - Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron la puesta en marcha del Programa de Transformación de la Salud Rural, que contará con $50,000 millones para ser distribuidos entre los 50 estados, sin acceso para Puerto Rico, los demás territorios y el gobierno de la capital estadounidense.

La asignación está regulada por el proyecto de reconciliación fiscal con las prioridades del presidente Donald Trump, quien lo convirtió en ley el pasado 4 de julio.

“Las comunidades rurales son la base de Estados Unidos. Han esperado demasiado tiempo a que Washington actuara. Ahora, por fin, actuamos con la mayor inversión jamás realizada para mejorar la atención médica para los estadounidenses rurales”, indicó el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy, hijo.

Según el funcionario, la intención es empoderar a los estados para transformar la estructura de salud rural y construir sistemas de salud sostenibles.

“Este programa de $50,000 millones busca brindar atención digna y confiable a las comunidades rurales, garantizando que todos los estadounidenses tengan acceso a tratamientos asequibles y de alta calidad”, sostuvo Kennedy.

