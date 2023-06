Chicago. – El Senado estadounidense ratificó esta noche (63-36) el proyecto de ley por el cual el Congreso, con condiciones como recortes fiscales moderados, autoriza elevar el tope de la deuda federal hasta enero de 2025 y de esta forma evitar caer el lunes en un impago de las obligaciones de su gobierno.

Con el propósito de adelantar la votación final, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), y el lider de la minoría republicana, Mitch McConnell (Kentucky), se comprometierron por escrito a avanzar el proceso de aprobación de los proyectos de presupuesto, para evitar, como temen los republicanos, un recorte de 1% en las asignaciones de Defensa.

Como parte del acuerdo que generó la legislación que autoriza elevar el techo de la deuda federal, se impondría de cara al año fiscal 2024 un recorte de 1% en los gastos federales, tanto de defensa como de no defensa, si el Congreso no logra tramitar de forma independiente los 12 proyectos de asignaciones.

PUBLICIDAD

La medida - aprobada de forma bipartidista en un Senado dividido 51 a 49-, pasa ahora a la firma del presidente Joe Biden. Se requerían 60 votos para aprobarla.

Biden afirmó que el voto favorable reflejó “una vez más que Estados Unidos es una nación que paga sus cuentas y cumple con sus obligaciones, y siempre lo será”.

Una vez los líderes presentaron el compromiso de adelantar el proceso de asignacions y Schumer aceptó llevar a votación las 11 propuestas de enmiendas a la legislación - todas derrotadas, y una de ellas del demócrata Tim Kaine (Virginia)-, los 100 senadores acordaron permitir el trámite expedito del proyecto.

Las propuestas enmiendas buscaban rescindir más fondos destinados a mitigar el COVID-19, imponer tarifas a productos de China y quitarle el poder a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) para evitar tener que exigir que toda nueva asignación tenga financiamiento, entre otras cosas.

La enmienda de Kaine (Virginia) buscaba excluir del proyecto la autorización para el oleoducto Mountain Valley que han impulsado el demócrata Joe Manchin y la republicana Shelley Moore Capito, ambos electos por Virginia Occidental, y que canalizará gas metano a través de partes de ambos estados.

“El Senado permanecerá en sesión hasta que enviemos al presidente Biden un proyecto de ley que evite el incumplimiento. Seguiremos trabajando hasta terminar el trabajo”, había advertido Schumer en horas de la mañana.

En momentos en que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha indicado que si no se autoriza elevar el techo de $31.4 billones en la deuda, el gobierno de Estados Unidos no podría cumplir el lunes con todas sus obligaciones, senadores republicanos opuestos a la legislación amenazaron con retrasar la votación final hasta la semana próxima si no podían votar sobre sus enmiendas.

PUBLICIDAD

“No cejaré hasta que tenga garantías de que el daño que se está haciendo al presupuesto de defensa puede minimizarse con una legislación adicional suplementaria”, indicó, por su parte, el senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur).

Al indicar que “el partido de Ronald Regan no permitiría que la inflación reduzca el presupuesto” del Pentágono, Graham cuestionó como los republicanos de la Cámara baja aceptaron el acuerdo con Biden.

La Cámara de Representantes aprobó el miércoles la legislación que impone recortes moderados en el próximo presupuesto, endurece requisitos de trabajo para los programas de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP) y Asistencia a Familias Necesitadas (TANF), y rescinde $27,100 millones en fondos no comprometidos para mitigar la pandemia del COVID-19.

Según la legislación que irá a votación mañana en el pleno cameral, el presupuesto de 2025 solo podrá aumentar en un 1%, lo que debe estar por debajo de la inflación.

La legislación elevaría paulatinamente, de cara a 2025, la edad máxima para requerir a los beneficiarios del SNAP rendir horas laborales. Actualmente, el requisito de trabajo de la ley aplica a personas capacitadas para trabajar sin menores dependientes que tienen entre 18 y 49 años.

Para 2024, el requisito de trabajo del SNAP será para las personas que tienen entre 18 años y 53 años. No será hasta 2025 que entraría en vigor para los que tienen hasta 54 años.

Con respecto al Programa de Asistencia para Familias Necesitadas (TANF), la legislación hace más rigurosa la exigencia a los gobiernos estatales para que al menos el 50% de los beneficiarios del programa trabajen.

PUBLICIDAD

La legislación rescinde también unos $1,400 millones que el Servicio de Rentas Internas federal (IRS), por medio de la Ley para Reducir la Inflación (IRA), hubiese destinado a la contratación de auditores.

Además, enmendaría la ley de política pública ambiental (NEPA) para simplificar el proceso y establecer que las solicitudes de permisos para proyectos de energía que no sean complejos deben decidirse en un año y no más tarde de dos en el caso de las iniciativas grandes.

“Apoyé este proyecto de ley porque nada es más importante que proteger el Seguro Social, Medicare y la salud de nuestra economía de las amenazas republicanas de incumplimiento. Los republicanos fabricaron esta crisis de toma de rehenes desde el principio, pero el presidente negoció un acuerdo que prácticamente no se parece en nada a la nota de rescate que el speaker McCarthy aprobó en la Cámara en abril”, dijo, por su parte, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el demócrata Ron Wyden (Oregón).

Más demócratas -165-, que republicanos -149-, votaron a favor de la medida en la Cámara de Representantes. Un total de 71 republicanos rechazó el acuerdo, al igual que 46 demócratas.

Entre los boricuas, los demócratas Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres, electos por distritos de Nueva York, votaron en contra. Mientras, el demócrata Darren Soto (Florida) y el republicano Anthony D’Esposito (Nueva York) votaron a favor.

Por su parte, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González - en un comunicado de prensa -, considera que la medida protege los gastos de Defensa “y establece una base para futuras negociaciones de presupuesto, uno más conservador en gastos y que fortalecerán nuestra economía y la posición de los Estados Unidos a nivel global”.

PUBLICIDAD

Al llegar a Colorado, donde hoy ofreció el mensaje de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea, el presidente Biden dijo que la aprobación del acuerdo en la Cámara baja “es una buena noticia para el pueblo estadounidense y la economía estadounidense”.