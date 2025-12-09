El Senado votará el jueves por los subsidios de Obamacare que reciben cerca de 20 millones de personas

Washington D.C. - El Senado estadounidense tiene previsto votar el jueves por al menos un proyecto demócrata que renovaría los subsidios mejorados de los planes médicos Obamacare, que expiran al terminar este mes y pueden ser un asunto clave de cara a las elecciones legislativas de 2026.

No se espera que ninguna medida avance esta semana, por lo que crece el temor de que cerca de 20 millones de personas se enfrenten a un incremento en las primas y quizá cerca de cuatro millones pierdan acceso a un plan médico tan pronto comience enero.

Si no se alcanza un acuerdo, el asunto podría ganar relevancia de cara a garantizar la continuidad de los gastos del gobierno federal, cuyo vencimiento es el 30 de enero.

Los demócratas insistirán en una legislación que extienda por tres años los subsidios mejorados de Obamacare, que fue su tema principal durante los 43 días que duró el cierre parcial del gobierno federal, cuya duración fue todo el mes de octubre y 12 días de noviembre.

“Los demócratas tenemos un plan: este proyecto de ley para una prórroga limpia de tres años. Es la única manera de resolver este problema ahora, antes de que las primas suban drásticamente y en enero la gente tenga que afrontar facturas tan elevadas. Nuestro proyecto de ley evita que los costos suban ahora mismo”, indicó el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).

Los senadores republicanos Mike Crapo (Idaho) y Bill Cassidy (Luisiana) presentaron el lunes legislación para crear cuentas bancarias y ayudar a los ciudadanos a financiar planes médicos.

Al responder preguntas en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump insistió en ese tipo de alternativa al señalar que quiere “que el dinero sea pagado directamente a la gente”.

Republicanos han expresado preocupación en torno al impacto que tendrá en los ciudadanos y en las elecciones legislativas de noviembre no renovar los subsidios mejorados de Obamacare.

En ese sentido, el senador republicano Bernie Moreno (Ohio) ha sostenido conversaciones privadas a favor de una legislación que extendería por dos años los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) —conocida como Obamacare—, pero que añadiría nuevos límites de ingresos para quienes puedan recibirlos y fijaría un pago mínimo de $25 en las primas.

En este momento, los subsidios aplican a familias cuyos ingresos están entre el 100% del nivel de pobreza ($15,650) y el 400% ($62,600).

Pero, el líder de la mayoría republicana, John Thune (Dakota del Sur), no cree que los demócratas “se tomen en serio el querer cerrar un trato todavía”, sino que esta semana quieren enviar un mensaje político.

La semana pasada, el congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida) propuso legislación para que Puerto Rico pueda tener acceso a los subsidios de la ley Obamacare y establecer su propio centro de intercambio de seguros médicos a través de ese estatuto.