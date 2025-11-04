Opinión
4 de noviembre de 2025
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El cierre parcial del gobierno federal se convierte el miércoles en el más largo de la historia

El Senado volverá a votar sobre una resolución de presupuesto mientras avanzan las negociaciones bipartidistas

4 de noviembre de 2025 - 12:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los dos cierres de gobierno más largos han ocurrido durante los gobiernos de Donald Trump. (Francis Chung / POOL)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El cierre parcial del gobierno federal se convierte este miércoles en el más largo de la historia, en momentos en que un grupo de demócratas del Senado y la Cámara de Representantes aviva las discusiones sobre una resolución de consenso que permita financiar temporalmente el presupuesto estadounidense.

Por decimocuarta ocasión, la mayoría republicana del Senado llevará a votación este martes su resolución que busca dar continuidad al presupuesto federal hasta el 21 de noviembre, aunque se conoce que la medida que se convertiría en ley deberá extenderlo hasta diciembre o enero.

La legislación volverá a ser frenada por los demócratas, quienes todavía exigen que cualquier resolución de presupuesto incluya extender los subsidios de los planes médicos Obamacare, que vencen al terminar el año y que han permitido suavizar el alto costo de esos servicios para 24 millones de personas.

Sin embargo, un grupo bipartidista de senadores y congresistas discute una salida al impasse que permita extender el presupuesto del pasado año fiscal, que expiró el 30 de septiembre, hasta el 19 de diciembre o enero, a cambio de una votación independiente sobre una legislación que extienda los subsidios de Obamacare.

De una u otra forma, el miércoles será el día número 36 del cierre parcial del gobierno federal, superando los 35 días del que tuvo lugar –en la primera administración de Donald Trump- entre diciembre de 2018 y enero de 2019.

El lunes, después de decir que no tenían poder para usar ese dinero, el Departamento de Agricultura estadounidense accedió a una orden judicial e informó que distribuirá los cerca de $5,500 millones que tiene en el fondo de contingencia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP) para financiar parte de los beneficios de noviembre del SNAP y el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Durante varios días, presionado por los demócratas, la administración de Trump alegó que no tenía autorización para utilizar esos fondos de emergencia de la asistencia alimentaria. No obstante, una demanda de organizaciones y ciudades en Rhode Island – independiente a otras presentadas por gobiernos estatales demócratas- exigió al Departamento de Agricultura federal liberar los fondos de contingencia.

Pero, el subsecretario adjunto para Alimentación, Nutrición y Servicios del Consumidor del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Patrick Penn, descartó, en su informe al tribunal, utilizar un fondo de $23,000 millones para programas de comedores escolares y nutrición infantil para cubrir el déficit del SNAP.

Por su parte, la senadora demócrata Amy Klobuchar (Minnesota), portavoz de la minoría en el Comité de Agricultura, sostuvo que la administración Trump “hace lo mínimo” para cumplir con las necesidades alimentarias de los estadounidenses.

Al gobierno de Puerto Rico, los cerca de $145 millones que recibirá del fondo de contingencia, más $83.5 millones que el Departamento de Familia tenía de sobrantes, permitirá cumplir con todos los fondos del PAN en Puerto Rico.

Tras las elecciones de esta noche en Estados Unidos –que incluyen elegir gobernadores en Nueva Jersey y Virginia, y un alcalde en Nueva York- muchos prevén que las conversaciones bipartidistas tienen mejores posibilidades de avanzar en el Congreso.

Las discusiones entre demócratas y republicanos en torno a un acuerdo que termine con el cierre “son un comienzo prometedor”, indicó en la red social X el congresista demócrata puertorriqueño Darren Soto (Florida).

Además de las limitaciones de fondos para asistencia alimentaria, las autoridades se enfrentan a la presión de 2.2 millones de empleados civiles federales que no cobraron sus salarios en octubre y a los retrasos que ocurren en los aeropuertos debido a la ausencia de controladores aéreos, que, en medio de la crisis pueden ausentarse temporalmente por buscar otros trabajos para subsidiar el costo de vida.

ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
