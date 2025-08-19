Washington D.C. - El Comité de Amigos y Familiares de Carlos Muñiz Varela –asesinado en momentos en que promovía viajes del exilio cubano a La Habana por medio de su agencia Viajes Varadero– pidió formalmente una reunión a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, para conocer en detalle el plan de trabajo y los recursos que se asignarán en torno a la investigación de ese caso, ocurrido hace 46 años.