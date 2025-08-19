Noticia
Familia de Carlos Muñiz Varela pide reunión para conocer cómo avanzará la investigación del Departamento de Justicia
“Se hace más que necesario continuar y asignar recursos a la investigación del caso”, dijo Carlos Muñiz Pérez, hijo del pionero de los viajes del exilio cubano a la Habana, asesinado hace 46 años
19 de agosto de 2025 - 12:00 PM