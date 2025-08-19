Opinión
Feriados
19 de agosto de 2025
92°nubes rotas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Familia de Carlos Muñiz Varela pide reunión para conocer cómo avanzará la investigación del Departamento de Justicia

“Se hace más que necesario continuar y asignar recursos a la investigación del caso”, dijo Carlos Muñiz Pérez, hijo del pionero de los viajes del exilio cubano a la Habana, asesinado hace 46 años

19 de agosto de 2025 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La secretaria designada del DJ, Wanda Vázquez, se comprometió con la familia de Carlos Muñiz Varela a compartir detalles del caso.
Carlos Muñiz Pérez, hijo de Carlos Muñiz Varela, y Raúl Álzaga Manresa, a la izquierda, dialogan con la entonces secretaria designada de Justicia, Wanda Vázquez, en torno a sus reclamos sobre la investigación del caso. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El Comité de Amigos y Familiares de Carlos Muñiz Varela –asesinado en momentos en que promovía viajes del exilio cubano a La Habana por medio de su agencia Viajes Varadero– pidió formalmente una reunión a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, para conocer en detalle el plan de trabajo y los recursos que se asignarán en torno a la investigación de ese caso, ocurrido hace 46 años.

Tags
Puerto RicoCarlos Muñiz VarelaDepartamento de JusticiaFBICubaCIA
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
