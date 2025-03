“Tenemos que escuchar, no podemos tener miedo y necesitamos acción” , dijo, por su parte, el congresista demócrata Adriano Espaillat (Nueva York), presidente del Caucus Hispano del Congreso .

Pero el legislador federal, quien representa un distrito que incluye zonas del Bronx y Manhattan (incluido el antiguo barrio boricua de Harlem), sostuvo que las acciones autoritarias de Trump no deben paralizar a la comunidad.

“Esto no puede ser más difícil de lo que pasaron mis abuelos, que llegaron sin hablar una palabra de inglés en los años 50 a trabajar en factorías… Difícil es llegar aquí con una situación precaria. Difícil es encontrarse sin poder pagar la renta, sin poder pagar el costo de tu medicina”, señaló.

En referencia a la administración de Jenniffer González , Miranda cuestionó, en entrevista con El Nuevo Día , “que se le diga a la gente en Puerto Rico que no te tienes que preocupar” porque la ola de recortes “no va a afectar” al archipiélago.

“La mayoría de los detenidos no tienen récord criminal”, enfatizó Miranda, al exhortar a las organizaciones cívicas a defender sus espacios. “No cambiamos nuestra misión y visión en 2016, no la cambiamos en 2020, y no la vamos a cambiar ahora”, agregó.