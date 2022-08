El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó que el caso ante el Tribunal Supremo federal en el que naturales de Samoa reclaman la ciudadanía estadounidense requiera revisar la doctrina de los Casos Insulares para poder ser resuelto.

“El argumento del gobierno no se basa en ese marco. El gobierno no depende de la premisa de que la ciudadanía no es (un derecho) ‘fundamental’, o en la visión que extender la ciudadanía por nacimiento a los estadounidenses Samoa sería ‘impracticable y anómalo’. Y el gobierno de ninguna manera se basa en los aspectos indefendibles y desacreditados del razonamiento y la retórica de los Casos Insulares que los peticionarios destacan aquí”, indicó la oficina de la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, al oponerse por escrito a que el Tribunal Supremo estadounidense revise el caso Fitisemanu versus Estados Unidos.

Pero, el argumento del Departamento de Justicia que pide al Tribunal Supremo federal que valide la decisión del Décimo Circuito de Apelaciones que descartó naturalizar por la vía judicial a los nacidos en Samoa, sostiene que la cláusula de ciudadanía de la décimo cuarta enmienda de la Constitución estadounidense aplica a los nacidos en Estados Unidos, no en sus territorios no incorporados, un concepto creado por medio de los Casos Insulares para distinguir de los antiguos territorios que se encaminaron a la estadidad.

Miembros del Congreso y organizaciones pro derechos civiles habían respaldado la posición de los abogados de tres samoanos que residen en Estados Unidos y reclaman la ciudadanía estadounidense por nacimiento, para que se utilizara el caso Fitisemanu para revocar la jurisprudencia sobre los Casos Insulares.

En la práctica, los abogados de los samoanos, legisladores federales y defensores de los derechos civiles consideran que la argumentación del gobierno de Biden tiene el efecto de validar la doctrina de los Casos Insulares, pues se ha perdido una oportunidad para exhortar al Tribunal Supremo estadounidense a rechazarla.

“La continua defensa de los Casos Insulares por parte de la administración Biden está completamente fuera de sintonía con el rumbo que debería tomar nuestro país cuando se trata de abordar el racismo sistémico y la supremacía blanca. Ahora le toca a la Corte Suprema y al Congreso dar un paso al frente y dejar en claro que la discriminación racial y el colonialismo no tienen cabida en nuestro país”, dijo el presidente del Comité de Recursos de la Cámara de Representantes, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona).

Neil Weare, presidente y fundador de la organización Equally American, afirmó que bien insiste en que su argumento no se basa en el marco de los casos insulares], “el Departamento de Justicia continúa abrazando la doctrina de que la Constitución se aplica ‘solo en parte’ en los llamados territorios ‘no incorporados’”.

En el caso Fitisemanu, tres samoanos sostienen que deben ser considerados ciudadanos de Estados Unidos bajo la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidenses, con las mismas protecciones de los que nacen en los estados. Los nacidos en el territorio estadounidense de Samoa americana son ‘nacionales’ de Estados Unidos, pero no ciudadanos estadounidenses.

Por medio de los Casos Insulares, decididos principalmente a principios del siglo pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos – con expresiones racistas-, creó la doctrina de los territorios no incorporados, en los que solo aplican los derechos fundamentales de la Constitución estadounidense.

La jurisprudencia determinó que los territorios no incorporados, como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos, y no están encaminados a la estadidad.

En su argumento, la Procuradoría General de Estados Unidos coincidió con el Décimo Circuito de Apelaciones en que la voluntad del pueblo de Samoa – expresada por su gobierno y su delegada ante el Congreso-, es no favorecer la ciudadanía estadounidense por nacimiento en su territorio, la cual se otorgó en los demás territorios no incorporados por legislación federal.

Y sostuvo que los demandantes y otros samoanos que residen en Estados Unidos tienen a su disposición las normas de naturalización que el Congreso ha provisto, si prefirieran convertirse en ciudadanos estadounidenses.