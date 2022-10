Orlando, Florida - En el décimo aniversario de la tormenta Sandy y el quinto de los huracanes María, Harvey e Irma, 16 organizaciones de Estados Unidos y Puerto Rico reclamaron cambios en los programas federales que regulan la asistencia por desastres, para facilitar el acceso a los damnificados.

Junto a damnificados de esos ciclones, los autores del informe abogaron por autorizar por ley de forma permanente la financiación del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR), como ocurre con el fondo de la Agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA).

En estos momentos, los fondos que se asignan bajo CDBG-DR dependen de asignaciones específicas. Además, el programa CDBG-DR no está codificado por ley.

El informe pide a FEMA que revise sus procedimientos “para que el dinero llegue a las manos de las personas más rápido” y rechacen menos solicitudes de los ciudadanos.

“Para garantizar que a los solicitantes no les sean denegados injustamente beneficios que satisfacen sus necesidades básicas FEMA debe proporcionar notificación adecuada y información sobre por qué se ha denegado una solicitud e informar al solicitante de sus derechos de apelación”, agregó.

Las organizaciones de Puerto Rico que suscriben el informe son Ayuda Legal, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Taller Salud y María Fund.

También lo firman Fair Share Housing Center (Nueva Jersey), Florida Rising (Florida), HousingNOLA (Luisiana), Houston Organizing Movement for Equity (Texas), Jobs With Justice, New Jersey Organizing Project and New Jersey Resource Project, PolicyLink, Power Coalition for Equity and Justice (Luisiana), Taller Salud , Texas Appleseed (Texas), Unemployed Workers United y el Workers Defense Project (Texas).

Las organizaciones, además, exhortaron al gobierno a asegurar que FEMA pague “el 100% de los costos de mitigación por adelantado para las unidades de vivienda individuales de los propietarios menos acaudalados, no como un reembolso”.

“FEMA también debe reducir o eliminar los costos compartidos no federales para proyectos que brinden mitigación o reubiquen viviendas públicas y asistidas”, indica el informe, que critica, a su vez, que el seguro contra inundaciones sea demasiado costoso.

En ese sentido, las organizaciones indicaron que se debe legislar un seguro federal contra inundaciones que esté disponible para todos sin importar los ingresos o la geografía.

Propusieron, por otro lado, que el gobierno federal desarrolle un plan interinstitucional de coordinación entre las agencias involucradas en los procesos de recuperación y mitigación de desastres, como FEMA, HUD y la Administración de Pequeños Negocios (SBA).

El plan interinstitucional, señalaron, debe creará una base de datos compartidos, que permita garantizar que los sobrevivientes son rastreados a través de los programas.

“Arreglar un sistema roto requiere comprender las conexiones entre racismo sistémico, colonialismo y desplazamiento. Nuestra lucha por una recuperación justa es una lucha por el derecho a permanecer y regresar a nuestros hogares y tierras”, dijo la directora Ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godreau.

Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud, afirmó que el huracán Fiona, que azotó a Puerto Rico el mes pasado, “irónicamente” dio la oportunidad a los puertorriqueños de la Isla de poner en vigor las lecciones aprendidas hace cinco años, tras la emergencia causada por el huracán María.

“Para nuestra consternación, los organizadores y los socorristas sobre el terreno demostraron estar equipados para la toma de decisiones críticas y estructuras de análisis y para responder de una manera muy eficaz y coordinada, mientras que el gobierno estatal acaba de demostrar ser un obstáculo gigante”, sostuvo Rosario Méndez.

La tormenta Sandy causó graves daños, sobre todo por las inundaciones, en Nueva York y Nueva Jersey. En total provocó cerca de $65,000 millones en daños en Estados Unidos. Según las autoridades gubernamentales, su paso por el Caribe, Estados Unidos y Canadá causó 233 muertes.

El huracán María, por su parte, provocó una catástrofe en Puerto Rico, donde dejó alrededor de 2,975 muertes, sobre $90,000 millones en daños y cientos de miles de personas sin energía eléctrica por largos meses.