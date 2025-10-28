Heriberto Marín Torres encabezará desde el miércoles el 75 aniversario de la insurrección nacionalista

El ex prisionero nacionalista Heriberto Marín Torres encabezará este jueves, en el municipio de Jayuya, la Marcha en Conmemoración del aniversario número 75 de la Insurrección Nacionalista de 1950.

Los eventos comenzarán el miércoles a las 6:00 p.m. con un acto oficial en el que se le dará el nombre de Marín Torres a la biblioteca del viejo hospital de Jayuya.

El municipio de Jayuya reconoce oficialmente la fecha del 30 de octubre de 1950.

La marcha del jueves, mientras, arrancará a las 9:00 a.m. desde el barrio Coabey –partiendo de la Casa Museo Blanca Canales-, como parte de un recorrido de 5 millas.

El jayuyano fue excarcelado el 18 de agosto de 1959, habiendo cumplido nueve años tras las rejas.

Marín Torres cumplió nueve años de cárcel por su participación en los sucesos de octubre de 1950 y ayudó a la líder nacionalista Blanca Canales a colocar la bandera de Puerto Rico sobre el balcón de lo que era el hotel Riverside desde donde se proclamó, por unos momentos, la independencia del archipiélago puertorriqueño.

El exprisionero nacionalista ha pedido que los asistentes a los eventos conmemorativos, que podrán acampar en la Casa Museo Blanca Canales y en el Museo de los Mártires, se manifiesten de forma unitaria con la bandera de Puerto Rico.

“Antes de salir habrá un desayuno en el Museo de los Mártires. Luego va a haber una misa”, dijo Marín Torres, al indicar que las actividades incluyen ir a rendir tributo a la tumba de nacionalistas en el cementerio del pueblo.

Las actividades de la semana incluyen un homenaje el jueves en la tarde, en la Casa Museo Blanca Canales a Edmidio Marín, primo de Marín Torres y el otro superviviente de la insurrección nacionalista.

Además, el sábado habrá un homenaje a Griselio Torresola y Oscar Collazo- los autores del atentado del 1 de noviembre de 1950 contra el entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman, en la Casa Blair- y Carlos Irizarry, uno de los comandantes del esfuerzo revolucionario y quien murió en un enfrentamiento con la Policía de Jayuya.

Marín Torres dijo, además, que el joven José Miguel del Valle inició una caminata desde La Puntilla, en el Viejo San Juan, que pretende terminar en la montaña Tres Picachos de Jayuya, para conmemorar el 75 aniversario de la insurrección.

‘“Esta fecha debe recordarse como una revolución, una insurrección a favor de la independencia de Puerto Rico que no pertenece solamente a los nacionalistas, sino que es del pueblo, porque las revoluciones se hacen con el pueblo. En cada puertorriqueño hay un nacionalista”, afirmó Marín Torres, en entrevista con El Nuevo Día.

