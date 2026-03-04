Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González se reúne con los secretarios de Interior y Vivienda federal

La gobernadora también tuvo encuentros en el Congreso, como parte del intento de mover el tema del status en Washington D.C.

4 de marzo de 2026 - 12:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González junto al secretario de HUD, Scott Turner. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - La gobernadora Jenniffer González Colón se reunió con los secretarios del Interior, Doug Burgum, y Vivienda federal (HUD), Scott Turner, como parte de la agenda que tiene esta semana en la capital estadounidense, independiente de la Cumbre de Igualdad y Estadidad.

La mandataria compartió que con Burgum discutió la reforma de permisos a nivel federal y su interés en “una mayor colaboración interagencial”.

“Una de mis principales prioridades como gobernadora ha sido acelerar la reconstrucción y modernización de nuestra infraestructura crítica, incluyendo nuestro sistema energético. La administración del presidente Donald Trump ha sido un socio fundamental en estos esfuerzos”, indicó en la red social X.

La gobernadora también se reunió el martes con el secretario Turner, en momentos en que HUD no ha desembolsado más del 70% de los $20,444 millones asignados entre 2017 y 2019 para mitigar los huracanes de 2017, sobre todo el ciclón María, que causó una catástrofe en Puerto Rico.

González Colón considera a Turner “un aliado de Puerto Rico”. “Conversamos sobre cómo asegurar estos recursos y agilizar el desarrollo de proyectos que impactan directamente a nuestras comunidades”, sostuvo.

Por otro lado, la gobernadora tuvo un encuentro con el senador republicano Rick Scott (Florida), quien en el pasado se ha expresado a favor de la estadidad para Puerto Rico, pero nunca ha auspiciado o coauspiciado legislación con ese propósito.

Como parte de la Cumbre de Igualdad y Estadidad, González Colón reconoció al congresista demócrata Steny Hoyer (Maryland), quien se retira del Congreso en diciembre.

En 2022, Hoyer –entonces líder de la mayoría– fue el mediador en el proceso que generó el proyecto de ley 8393 de ese año, a favor de un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación. La propuesta se aprobó en el pleno de la Cámara baja con el apoyo unánime de los demócratas y solo 16 republicanos.

Al abrir los trabajos de la cumbre, González Colón anunció que promoverán nueva legislación este año en torno al status político de Puerto Rico, pero sostuvo que esta vez prefiere una medida que impulse un referéndum federal “estadidad sí o no”.

