Jenniffer González sobre la estadidad: “Vamos a presentar un proyecto de ley”

Washington D.C. - La gobernadora Jenniffer González dio este martes por sentado que su administración promoverá, en este Congreso, un proyecto de ley sobre el futuro político de Puerto Rico, que reafirmó prefiere sea un referéndum federal “estadidad sí o no”.

En el mensaje principal del día de conferencias de la “Cumbre de Igualdad y Estadidad” que impulsa su gobierno, González –presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) y quien se considera una aliada del presidente Donald Trump– defendió los más recientes plebiscitos criollos en Puerto Rico, cuyos resultados favorables a la estadidad su colectividad ha traído en los últimos 13 años al Congreso, sin conseguir una oferta de admisión.

Para González, el mensaje directo de los electores de Puerto Rico en el plebiscito criollo de 2024 fue: “No se metan con nuestra relación con Estados Unidos, no se metan con nuestra ciudadanía estadounidense, no te metas con el deseo del pueblo de la isla”.

Ante un centenar de personas en el auditorio del Centro de Visitantes del Capitolio estadounidense, la gobernadora ofreció el mensaje principal del evento, que incluirá, además, este miércoles y jueves, reuniones con miembros del Congreso.

El primer día de la cumbre tuvo que acortarse debido a que el auditorio sería utilizado para una sesión informativa de la administración Trump a los miembros del Congreso sobre la guerra estadounidense-israelí en contra de Irán.

Una docena de legisladores de Puerto Rico, al igual que miembros del Ejecutivo, participa de los eventos. Es notable la ausencia de los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

“Vamos a presentar un proyecto de ley. Este es un proceso fundamental antes de presentarlo para que podamos contar con el apoyo de más miembros”, dijo González, quien, como otros participantes, evitó culpar a los republicanos del Congreso o Trump por el freno al debate en torno a un proyecto de status que incluya la estadidad.

Tampoco precisó si buscó convencer a Trump, en su conversación informal de finales de febrero durante los eventos de la reunión de invierno de la Asociación de Gobernadores. “Hablamos de muchas cosas y lo voy a dejar ahí”, dijo la gobernadora, quien expresó, en su mensaje, que la estadidad “no es para el gobierno, es para las mujeres, los niños y los ancianos”.

Trump, al igual que gran parte del liderato republicano del Congreso, ha rechazado tajantemente la estadidad para Puerto Rico o Washington D.C., convencido de que sus electores enviarían senadores y representantes demócratas al Capitolio.

Pero, la gobernadora reconoció indirectamente en su mensaje que, en esta ocasión, tienen que lidiar con el hecho de que el representante electo a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, defiende el estatus territorial vigente –Estado Libre Asociado (ELA)– y es parte de la minoría demócrata.

Insistió en que la solución al problema colonial de Puerto Rico no puede ser una opción territorial, como la que defiende Hernández.

“Cuando escucho a personas decir que estaban defendiendo otras causas o defendiendo otras ideas, (respondo que) la estadidad obtuvo más votos que yo como gobernadora o que el comisionado residente, o cualquier alcalde o cualquier representante estatal, o cualquiera”, dijo González, quien sostuvo que no le preocupa que la estadidad se le otorgue a Puerto Rico después de Groenlandia o Canadá, donde la población la rechaza, pero que, distinto a la isla, generan la atención de Trump.

Por su parte, Hernández envió una carta a miembros del Congreso –con ocasión del cabildeo de la gobernadora y defensores de la estadidad– para argumentar que esa propuesta no alcanzó una clara mayoría en el plebiscito criollo de 2024, aun cuando no se incluye el status territorial.

Si se suman las papeletas en blanco y dañadas, sostuvo Hernández, la estadidad se quedó en 49%.

“En 2024, el gobierno estadista celebró un referéndum que excluyó la opción de ‘Estado Libre Asociado’ y obligó a sus partidarios a elegir su segunda mejor opción o a emitir su voto en blanco o en protesta”, dijo, al indicar que “los partidarios de la estadidad y la independencia prefieren excluir la opción del ELA por considerarla ‘no permanente’ y ‘colonial’”, afirmó el comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático.

Denunció, además, que la cumbre incluiría “recorridos turísticos” por el Capitolio, al dar a conocer una petición de la Oficina de Servicios Legislativos de Puerto Rico para destinar a esas tareas a becarios del Internado Córdova y Fernós que están asignados este semestre a oficinas del Congreso. En el caso de su oficina, Hernández rechazó esa petición, que surgió de una asesora de un representante del PNP asignada a las tareas del Internado Córdova y Fernós.

González defendió, sin embargo, las gestiones de la Oficina de Servicios Legislativos, las que considera rutinarias para los becarios del Congreso, e indicó que, por ley, es política pública en Puerto Rico promover la estadidad.

Desde la cumbre de 2025, la gobernadora y el liderato del PNP han evaluado la idea de presentar una nueva legislación proestadidad, en medio del fuerte rechazo republicano.

Si la gobernadora finalmente promueve un proyecto “estadidad sí o no” en el Congreso, chocaría con el consenso alcanzado en las pasadas dos sesiones, principalmente entre los demócratas de la Cámara de Representantes, en favor de un proyecto como el 8393 aprobado en el pleno cameral en 2022. Esa medida, que aún respaldan demócratas boricuas de la Cámara baja y miembros del PNP, perseguía un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia.

El lunes, el presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico, Luis Dávila Pernas –quien participa de la cumbre y es miembro del PNP–, dijo que prevé que demócratas boricuas de la Cámara baja federal volverán a presentar esta primavera una legislación como el 8393. “Para eso estamos trabajando desde diciembre”, expresó entonces.

Hernández ha dicho que, si se presenta un proyecto de ley sobre status en esta sesión, responderá con alguna propuesta que incluya su definición de ELA.

Otras conferencias

Los foros del primer día de la cumbre incluyeron temas como la importancia estratégica que Puerto Rico puede tener para Estados Unidos, en términos geográficos, para asuntos de la seguridad nacional estadounidense y la industria manufacturera.

“Puerto Rico es indispensable en materia de seguridad nacional... Lo demostramos a principios de este año con la situación (del presidente Nicolás) Maduro en Venezuela”, dijo González, en referencia a la extracción del jefe de Estado del país sudamericano, una operación militar que tuvo entre sus plataformas a Puerto Rico.

El foro sobre la importancia de Puerto Rico para Estados Unidos dentro del hemisferio occidental incluyó al almirante jubilado de la Guardia Costera de Estados Unidos Peter Brown, quien fue representante de la Casa Blanca para la recuperación de la isla durante la primera administración de Trump y, al igual que el secretario de Seguridad Pública, Arthur Garffer, defendió las normas federales de cabotaje.

Mientras, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, destacó la inversión hecha por el Pentágono para mejorar la pista y la torre del aeropuerto de la antigua base naval de Roosevelt Roads, en Ceiba, utilizado durante la intervención militar en Venezuela.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, afirmó que, en el área de la manufactura, Puerto Rico “es un pilar central de la seguridad farmacéutica”.

En ese sentido, señaló que, en 2025, empresas manufactureras anunciaron expansiones en Puerto Rico que representarán una inversión de $2,200 millones.

Negrón Reichard sostuvo que “es un nivel de inversión que no hemos visto en décadas”.

El grupo de legisladores presentes incluye al expresidente cameral José Aponte Hernández, y a los también representantes Ángel Morey, José “Pichy” Torres Zamora y Georgie Navarro.