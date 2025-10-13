Opinión
13 de octubre de 2025
85°bruma
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Noticia

Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Juan Dalmau hablará en dos foros en Washington D.C.

El líder del PIP visita por tercera ocasión la capital federal desde las elecciones de 2024

13 de octubre de 2025 - 4:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El líder independentista Juan Dalmau llegará a la capital estadounidense el martes, para una nueva ronda de actividades. (Pablo Martínez Rodríguez)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, estará esta semana en la capital estadounidense para presentaciones sobre los reclamos de descolonización para Puerto Rico y su perspectiva en torno al desarrollo económico del archipiélago boricua.

Dalmau es uno de los panelistas del foro de este jueves “Poner fin al colonialismo: el camino de Puerto Rico hacia la soberanía”, junto al profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia, Rafael Cox Alomar, y el profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico, José Caraballo Cueto.

El evento es convocado por la organización Boricuas Unidos de la Diáspora y tendrá lugar en el Hill Center.

Mientras, Dalmau – quien en 2024 fue el candidato a gobernador de la Alianza formada por el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC)y llegará a Washington D.C. el martes en la noche-, también será uno de los oradores de la cumbre de la organización Friends of Puerto Rico, prevista para el miércoles.

Los oradores de la cumbre de Friends of Puerto Rico incluyen al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández; la presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán; la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriela Boffelli; la ex superintendente del distrito escolar de Hartford (Connecticut), Leslie Rodríguez Torres; y la exsecretaria adjunta del Interior para Asuntos Insulares e Internacionales, la embajadora Carmen Cantor, entre otros.

“Me invitaron para hablar de desarrollo económico en el contexto de Puerto Rico”, indicó Dalmau, quien será el primer líder independentista en ser invitado a esa sesión, que suele tener lugar en el Congreso, pero en esta ocasión - debido al cierre parcial del gobierno federal-, se llevará a cabo en “Top of the Hill”, en los alrededores del Capitolio estadounidense.

Dalmau tiene previsto además un conversatorio el jueves con estudiantes de American University y una reunión con profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown.

Este será el tercer viaje del líder independentista a la capital estadounidenses desde las elecciones generales de noviembre pasado.

Puerto RicoJuan DalmauPIPStatus de Puerto RicoDiáspora boricua
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
