Kamala Harris y Donald Trump recorren Pensilvania confiados en su victoria

“Como boricua, eso fue demasiado. Pero no teníamos que esperar a que ocurriera eso. Creo que los boricuas van a levantarse y van a votar. Los que estaban indecisos, (creo) que los hace cambiar de opinión y decir ‘mi isla se respeta, no voy a votar por alguien que nos humilla’” , dijo el secretario de Educación de Estados Unidos, el puertorriqueño Miguel Cardona , quien, en su carácter personal, asistió al evento de la vicepresidenta Harris en Allentown.

“Tengo este cristal (a prueba de balas) aquí. Pero lo único que tenemos aquí (señalando hacia los periodistas) son ‘las noticias falsas’, ¿correcto? Y para alcanzarme, alguien tendría que disparar a través de (los periodistas). Y eso no me molestaría mucho. No me molesta. No me molesta”, indicó Trump, en un evento el domingo en Lititz, Pensilvania.